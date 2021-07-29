Trendyol, 1,5 milyar dolarlık kaynak sağlamak üzere yatırımcılarla görüşmeleri gelecek hafta tamamlayabilir.

Çinli Alibaba grup destekli Türk e-ticaret kuruluşu Trendyol, 16,5 milyar dolar değerleme ile kaynak sağlamak için görüşmeler yapıyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirket 1,5 milyar dolarlık kaynak sağlamak üzere yatırımcılarla görüşmeleri gelecek hafta tamamlayabilir. Kaynağın şirketin Türkiye ve yurtdışı gelişmesinin fonlanması için kullanılması hedefleniyor.

Planlanan fonlama işlemi ile Trendyol Türkiye’nin en büyük start-up’ı konumuna gelecek. Kaynak için yatırım planlayan kuruluşlar arasında Softbank Group’un da olduğu belirtildi.