Türk robotik girişimi Thud e-Robotics, CES 2026’da yer alacak

Dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon fuarlarından CES 2026, 6–9 Ocak 2026 tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek. Fuarda, Türkiye'den robotik girişimi Thud e-Robotics de yer alacak.


Dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon fuarlarından CES 2026, 6–9 Ocak 2026 tarihleri arasında ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenecek. Yapay zekâ, robotik ve ileri teknolojiler alanında binlerce şirket ve girişimi bir araya getiren fuarda, Türkiye’den robotik girişimi Thud e-Robotics de yer alacak.

Küresel teknoloji trendlerinin belirlendiği en önemli platformlardan biri olan CES’te Thud e-Robotics, ilk somut ürünü X Barista’yı uluslararası ziyaretçilere tanıtacak. X Barista; latte art gibi ustalık gerektiren hareketleri insansı biçimde gerçekleştirebilen, tamamen otonom çalışan bir robotik kahve noktası olarak geliştirildi.

Thud e-Robotics CEO’su Önder Akyazıcı, CES katılımına ilişkin olarak şunları söyledi:

“CES, teknoloji dünyasının en önemli buluşma noktalarından biri. X Barista’yı bu ölçekte bir fuarda sergilemek, geliştirdiğimiz teknolojinin küresel karşılığını görmek açısından büyük önem taşıyor. İnsan ustalığını robotik sistemlerle ölçekleyerek hizmet sektöründe yeni bir dönüşüm hedefliyoruz.”

Yapay zekâ tabanlı robotik çözümler geliştiren Thud e-Robotics, robotları insanın yerine geçen makineler değil, insan becerisini çoğaltan teknolojiler olarak konumlandırıyor. CES 2026 katılımı, şirketin yanı sıra Türkiye’nin robotik ve yapay zekâ ekosisteminin uluslararası görünürlüğüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

 

