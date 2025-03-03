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Türkiye yapay zeka kullanımında dünya ortalamasını geçti

Türkiye'de üretken yapay zeka kullanım oranı geçen yıl 11 puan artarak yüzde 52'ye ulaştı. Üretken yapay zeka kullanım oranı ise küresel ortalama olan yüzde 42'nin üzerinde seyrediyor.

03 Mart 2025 | 14:38
Türkiye yapay zeka kullanımında dünya ortalamasını geçti

Deloitte, "Dijital Tüketici Trendleri 2024" raporunun sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan rapora göre, Türkiye'de üretken yapay zeka kullanım oranı geçen yıl 11 puan artarak yüzde 52'ye ulaşırken, Türkiye'de üretken yapay zeka kullanım oranı küresel ortalama olan yüzde 42'nin üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de 1002 kişinin katıldığı anketle hazırlanan rapor, Türkiye'deki kullanıcıların yapay zekayı yüzde 72 oranında kişisel amaçlarla, yüzde 51 oranında eğitim için yüzde 34 oranında ise iş yerinde verimliliği artırmak için kullandığını ortaya koydu.

Yapay zeka farkındalığı ve kullanım oranı İstanbul'da yüzde 77'yle diğer bölgeler arasında en yüksek seviyede bulunuyor.

Türkiye'de yapay zeka kullanım oranı yaş ilerledikçe düşerken, en fazla tercih edilen üretken yapay zeka modelleri ChatGPT, Gemini ve MyAI (Snapchat) olarak sıralandı.

Üretken yapay zekayı kullanan katılımcıların yüzde 12'si her gün, yüzde 37'si haftada bir, yüzde 18'i ayda bir, yüzde 33'ü ise daha seyrek kullanıyor.

Yapay zekayı sık kullanmayan katılımcılar, performans, veri güvenliği ve kullanım zorluklarını gerekçe gösteriyor.

İŞ YERİNDE KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR

Türkiye'de yapay zekayı iş amaçlı kullananların oranı yüzde 34 olarak belirlenirken, bu kişilerin yüzde 61'i iş süreçlerinde yoğun şekilde yapay zeka araçlarından yararlanıyor.

Yapay zekanın iş yerindeki başlıca kullanım alanları arasında bilgi arama yüzde 58, fikir üretme yüzde 47, yazılı içerik oluşturma yüzde 43, çeviri yapma yüzde 40, metin özetleme yüzde 34, veri analizi yüzde 31 ve görsel-sunum hazırlama yüzde 30'la yer alıyor.

Türkiye'deki şirketlerin yüzde 47'si üretken yapay zeka kullanımını teşvik ediyor ancak çalışanlarına yönelik eğitim sunma konusunda yüzde 74 oranında yetersiz kalıyor.

Türkiye'deki bireysel kullanıcıların üretken yapay zeka araçlarına ücret ödeme oranı yüzde 23,5 ile yüzde 17,5 olan küresel ortalamanın üzerinde olduğu tespit edildi. Şirketi tarafından teşvik edilen çalışanlar arasında bu oran yüzde 27'ye ulaştı.

Raporda ayrıca abonelik temelli isteğe bağlı video (SVOD) hizmetleri, ikinci el cihaz tercihleri, sosyal medya aracılığıyla alışveriş eğilimleri ve internet bağlantı hızları gibi konulara da yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Teknoloji ve Dönüşüm Hizmetleri Lideri Hakan Göl, yapay zeka farkındalığı ve kullanımın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla arttığını vurguladı.

Göl, "Dijital dünyada yeni bir işbirliği alanı olarak öne çıkan yapay zeka, küresel çapta yeni bir dönemin kapısını aralıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'de farkındalık ve kullanım artsa da henüz iki kişiden birinin yapay zekayı kullanmadığını aktaran Göl, "Yapay zekanın özellikle çalışanların iş süreçlerine entegrasyonu ve verimlilik katkısının önemli olduğunu söylemeliyiz. Çalışan katılımcıların yarısı şirketleri tarafından üretken yapay zeka kullanımının teşvik edildiğini belirtiyor ancak erişimin mümkün kılınması ve verimliliğin arttırılması için eğitimler sağlanması noktasında beklentiler de artıyor." değerlendirmesini yaptı. AA

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