Türkiye’de büyümesini sürdüren analitik ve yapay zeka şirketi SAS, 2023’te bin kişilik istihdam yaratmayı hedefliyor. Türkiye’yi bölgenin merkezi yapmaya odaklanan şirketin planları arasında geliştirdiği projeleri globale ihraç etmek de var.

GÖZDE YENİOVA SAYLAK

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15-28 Kasım 2020 tarihli sayıdan

Analitik, iş zekası, veri yönetimi yazılımları ve hizmetlerinde global şirketlerden biri olan SAS, büyümesini Türkiye’de de sürdürüyor. 2019 global cirosu 3,1 milyar dolar olan SAS, Türkiye’yi Güneydoğu Avrupa’nın merkezi yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda yatırımların artacağı Türkiye pazarında istihdam da katlanarak büyüyecek.

YATIRIM ARTACAK *

Tayfun Topkoç, bu yıl SAS Güneydoğu Avrupa Bölgesi’nin genel müdürlüğü görevine getirildi. Tayfun Topkoç, amaçlarının Türkiye’yi bölgenin merkezi yapmak olduğunu o nedenle buraya yatırımın daha fazla olacağını belirtiyor.

SAS’ın en büyük yatırımı ise insan kaynağına. Şirket kadrosu, 25 kişiden 80’lere yaklaştı ve Ankara ofisini açtı. Şimdi bunu daha da genişletmek, özellikle Orta Asya’daki ülkelere buradan hizmet verebilmek için yeni işe alma planları devam ediyor. Hedef ise 2023’te Türkiye’de bin kişilik istihdama ulaşmak.

YENİDEN YAPILANDI *

Pandemi dönemi öncesinde özellikle danışmanlık ve inovasyon geliştirme kadrosunun belli konulardaki uzman kadrosunu genişletmek, daha fazla sayıda kaynak almak yönünde planları olduğunu anlatan Tayfun Topkoç, ”Bu büyüme planının ve yatırımların hayata geçmesi ile çalışmaları başlatmayı planlıyoruz” diyor.

SAS, önem verdiği iş ortaklarına ve veri bilimci yetiştirme programına yatırım yapmaya da devam edecek. 1,5 yıl önce yeniden yapılandırmaya giden şirket, yeni iş modellerine odaklandı.

Son altı çeyrekte pandemi dahil Türkiye büyüme hedeflerini gerçekleştiren şirket, 2019 sonuna göre 2020 başında yüzde 50’nin üzerinde büyüme gerçekleştirdi. Bu büyüme hızının devam edeceğini söyleyen Topkoç, ”Türkiye’yi dönüştürecek dönüşüm projelerine odaklanmaya başladık. Yeni iş modelleri yaratmayı planlıyoruz” diyor.

BÜYÜME ALANLARI *

Özellikle yeni müşteri kazanma konusunda geçtiğimiz dönemde büyüme sağlayan SAS Türkiye’nin büyümesinin yüzde 40-45’i yeni müşterilerinden geldi. Özellikle enerji, perakende ve üretim sektöründe açılım yaptı ve bunun yanında kamuda, finansta ve telekomdaki devam eden çalışmalarıyla yeni dönüşüm projelerinin büyümede etkisi oldu.

Diğer yandan veri yönetimi ve veri analitiği de şirketin en büyük büyüme alanlarından. Topkoç, ”Büyük kurumlarda veri analitik mükemmeliyet merkezlerinin kurulması da büyümemizde etkili oldu” diyor.

AR-GE’DE İŞ BİRLİKLERİ YAPIYOR *

Yıllık global cirosunun yüzde 25’ini AR-GE’ye ayıran SAS, buradaki çalışmalarına önem veriyor. Türkiye’de bazı iş ortaklarıyla, hatta müşterileriyle ortak ürün ve hizmetler geliştirdiklerini söyleyen Tayfun Topkoç, şunları anlatıyor: “Bu ürün ve hizmetleri globalde daha fazla yaygınlaştırmak için çalışıyoruz.

Bu anlamda bazı inovasyon, AR-GE çalışmaları oluyor. Burada amacımız, önce bölgeye sonra dünyaya bunları satmak. Örneğin, bir iş ortağımızda verinin maskelemesi ve veri yönetimi alanlarında ürünümüz var. Onu da pazarlıyoruz. Yeni iş birlikleri de yolda.”