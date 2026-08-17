Türksat 3A uydusunun görev süresinin sonuna yaklaşılması sebebiyle, televizyon ve radyo yayınlarında kapsamlı bir aktarım süreci başladı. 15 Ağustos'u 16 Ağustos’a bağlayan gece gerçekleştirilen teknik geçişle birlikte yayınlar daha yüksek kapasiteli uydulara aktarıldı. İşte Kanal D, CNN Türk, TRT ve diğer kanalların güncel frekans bilgileri ve yapılması gereken ayarlar...
2008 yılından bu yana televizyon ve radyo yayıncılığına hizmet veren Türksat 3A uydusu, tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle yerini Türksat filosundaki daha yüksek kapasiteli diğer uydulara devretti. Yapılan teknik geçiş sayesinde izleyicilerin çanak anten taktırmasına veya anten yönünü değiştirmesine gerek kalmadan, daha yüksek kalitede kesintisiz yayın alması sağlandı.
Türksat uydusundaki tüm yayınları tek tek frekans girmeden, otomatik olarak televizyonunuza yüklemenin 2 pratik yolu bulunuyor.
1 Kanalların güncel Türksat frekans listesi
Kanal D ve CNN Türk başta olmak üzere ulusal kanalları izlemek için televizyon veya uydu alıcınıza tanımlamanız gereken güncel frekans parametreleri şunlardır:
1. Yöntem: En Pratik Yol — TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi)
Güncel akıllı televizyonların (Smart TV) ve yeni nesil uydu alıcılarının büyük çoğunluğunda TKGS desteği yer alır.
Kumandanızdan Menü veya Ayarlar tuşuna basın.
Kanal Kurulumu veya Yayın sekmesine girin.
Kanal Ayarlama menüsünden TKGS Güncelleme seçeneğini bulun.
Güncelleme modunu "Otomatik" veya "Esnek" olarak seçip "Güncellemeyi Başlat" butonuna basın.
Birkaç saniye içinde tüm ulusal ve yerel kanallar numaralandırılmış sırasıyla yüklenecektir.
2. Yöntem: Manuel Şebeke Arama (Tüm Kanalları Otomatik Taramak İçin)
Televizyonunuzda TKGS yoksa veya kanal listeniz bozulduysa, Türksat'ın ana şebeke frekansını kullanarak tek hamlede tüm kanalları taratabilirsiniz.
3 Adım adım manuel kurulum rehberi
Uydu Ayarlarına Girin: Kumandanızın Ayarlar menüsünden Kanal Tarama / Manuel Tarama bölümünü açın.
Uyduyu seçin: Uydu seçiminde Türksat 42°E (veya Türksat 4A/3A) seçili olduğundan emin olun.
Frekans ekle/düzenle: Yeni frekans ekle seçeneğine tıklayarak 12380 V 27500 veya 12423 H 30000 değerlerini girin.
Şebeke taramasını açın: Taramayı başlatmadan önce Şebeke Arama (Network Search) ayarını AÇIK yapın.
Taramayı başlatın: "Taramayı Başlat" veya "Arama" seçeneğine basarak işlemi tamamlayın. İşlem 5-10 dakika sürebilir.
Dijital Platform Kullanıcılarının İşlem Yapması Gerekiyor mu?
Kablolu TV, Digiturk, D-Smart, Tivibu veya Turkcell TV+ gibi dijital platform alıcılarını kullanan abonelerin herhangi bir frekans ayarı yapmasına gerek yoktur; kanal güncellemeleri platform operatörleri tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.
4 Google'da frekans ayarlama hakkında en çok aratılan sorular
Soru: "Sinyal Yok" hatası alıyorum, frekans ayarı düzeltir mi?
Cevap: Eğer tüm kanallarda sinyal yoksa sorun frekans değil, çanak anten kablosu veya LNB arızası olabilir. Ancak sadece birkaç kanalda "Sinyal Yok" diyorsa, o kanal frekans değiştirmiş demektir; yukarıdaki otomatik tarama adımlarını uygulayarak kanalı tekrar bulabilirsiniz.
Soru: Kanallar sıralı gelmiyor, ne yapmalıyım?
Cevap: Kanal arama tipini "Sadece TV" veya "Sadece Şifresiz" olarak seçerek arama yapabilirsiniz. TKGS destekli cihazlarda otomatik sıralama varsayılan olarak gelir.
Soru: HD kanallar çekmiyor, sadece SD kanallar çıkıyor.
Cevap: Uydu alıcınızın DVB-S2 (HD) desteği olup olmadığını kontrol edin. Eski tip SD cihazlar güncel HD yayın frekanslarını yakalayamaz.
5 Samsung TV’de adım adım Türksat frekans ayarlama
Samsung Smart TV’nizde kanalları yeniden taratıp güncel frekansları yüklemek için şu adımları izleyebilirsiniz:
Menüye Girin: Kumandanızdaki "Home" (Ev simgesi) veya "Menü" tuşuna basarak "Ayarlar" sekmesine gidin.
Yayın Menüsünü Seçin: Açılan menüden "Yayın" (Broadcasting) sekmesini seçin.
Kanal Ayarlarına Erişin: "Kanal Ayarları" veya "Uzman Ayarları" altından "Manuel Ayarlama" seçeneğine tıklayın.
Uydu Seçimi Yapın: Uydu listesinden Türksat 42E / Türksat 4A uydusunu seçin.
Yeni Frekans Ekleyin: Liste üzerinden "Yeni" butonuna basarak otomatik tarama frekansını girin:
Frekans: 12380 MHz (veya 12423 MHz)
Polarizasyon: Dikey (V) (veya Yatay (H))
Sembol Oranı: 27500 (veya 30000)
Şebeke Arama (Network Search): "Şebeke Arama" seçeneğini mutlaka ETKİN / AÇIK konuma getirin ve "Ara" butonuna basarak taramayı başlatın.
6 Sık yaşanan problem: "Manuel Ayarlama" seçeneği gri kalanlar ne yapmalı?
Samsung kullanıcılarının en sık karşılaştığı sorunların başında, "Manuel Ayarlama" butonunun gri renkte kalması ve tıklanamaması geliyor. Uzmanlar bu sorunun iki temel nedeni olduğunu belirtiyor:
Televizyonun TV Modunda Olmaması: Televizyonunuz YouTube, Netflix gibi bir uygulamada veya HDMI/AV gibi farklı bir kaynakta açıksa menü kilitlenir.
Çözüm: Kumandanızdaki "Kaynak" tuşuna basarak televizyonu canlı TV yayın moduna geçirin.
TKGS Modunun Aktif Olması: Televizyon Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) modunda çalışıyorsa, cihaz manuel müdahaleye izin vermez.
Çözüm: Ayarlar > Yayın > Uzman Ayarları > Uydu Sistemi menüsüne gidin. Burada bulunan tarama modunu "TKGS" yerine "Uydudan Direkt" veya "Kullanıcı Tanımlı" olarak değiştirin. Bu işlemden sonra "Manuel Ayarlama" butonu tekrar aktif olacaktır.
7 Vestel TV kullanıcıları için adım adım Türksat frekans ayarlama ve kanal tarama rehberi
Türksat uydusundaki yayın geçişinin ardından Vestel marka televizyonlarda kanalların silinmesi veya "Sinyal Yok" uyarısı verilmesi üzerine gözler kanal kurulum adımlarına çevrildi. Vestel TV’de otomatik kanal araması nasıl yapılır? Android TV ve klasik Vestel menülerinde TKGS kapatma ve manuel frekans ekleme işlemleri nasıl uygulanır? İşte Vestel kullanıcıları için adım adım Türksat frekans kurulum rehberi...
Türkiye’de en çok kullanılan televizyon markalarından biri olan Vestel (ve aynı altyapıyı kullanan Regal, SEG, Toshiba gibi markalar), Türksat uydusundaki frekans güncellemesi sonrasında kullanıcıların en çok arama yaptığı cihazlar arasında yer aldı. Vestel televizyonlarda hem otomatik TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) üzerinden hem de manuel olarak kanalları yüklemek birkaç basit adımla gerçekleştirilebiliyor.
1. Yöntem: Vestel Smart TV ve Klasik Menülerde Kanal Kurulumu
Vestel’in QUI menü veya dikey/yatay menülü akıllı televizyonlarında kanalları yeniden listelemek için şu adımları izleyebilirsiniz:
Menüye Girin: Kumandanızdan "Menü" veya "Home" tuşuna basarak "Kurulum" seçeneğine gelin.
TKGS veya Manuel Aramayı Seçin:
Otomatik Yükleme İçin: TKGS Kurulumu sekmesine girip Çalışma Modunu "Otomatik" veya "Esnek" yaparak güncellemeyi başlatın.
Manuel Yükleme İçin: "Manuel Kanal Arama" seçeneğine tıklayın.
Frekans Bilgilerini Girin:
Arama Tipi: Uydu
Frekans: 12380 MHz (veya 12423 MHz)
Polarizasyon: Dikey (V) (veya Yatay (H))
Sembol Oranı: 27500 (veya 30000)
Şebeke Arama (Network Search): Etkin / Açık
Taramayı Başlatın: Bilgileri doğrulayıp OK tuşuna bastığınızda televizyonunuz yeni kanal listesini tarayıp kaydedecektir.
2. Yöntem: Vestel Android TV Modellerinde Manuel Kanal Arama
Vestel Android TV kullanıcılarının manuel frekans girebilmesi için öncelikle TKGS özelliğini devre dışı bırakması gerekmektedir.
1. Adım: TKGS'yi Kapatma
Kumandadan Menü tuşuna basın.
Gelişmiş Seçenekler > TKGS > Çalışma Modu adımlarını takip edin ve modu "TKGS Kapalı" olarak değiştirin.
2. Adım: Frekans Taraması Yapma
Kumandanızdaki Home (Ev) tuşuna basıp Ayarlar > Kanal > Kanallar menüsüne geçin.
"Manuel Uydu Tarama" seçeneğine girin ve Aktarıcı bölümünü seçin.
Frekans değerini 12380, Sembol Oranını 27500, Polarizasyonu Dikey olarak belirleyin.
Kumandanın Sağ Yön Tuşuna basarak taramayı başlatın. Bulunan kanallar listenin sonuna otomatik olarak eklenecektir.
Vestel TV’de Sıfırdan Tüm Kanalları Yükleme (İlk Kurulum)
Eğer kanal listeniz tamamen bozulduysa veya sıralamayı baştan yapmak istiyorsanız sıfırlama seçeneğini kullanabilirsiniz:
Menü > Kurulum > İlk Kurulum seçeneğine tıklayın.
Şifre sorulursa Vestel’in standart fabrika şifresi olan 4725 kodunu girin.
"Tüm kanalları ve ayarları silmek istiyor musunuz?" sorusuna Evet yanıtını verin.
Dil ve ülke seçiminin ardından Sayısal Arama Tipi olarak "Uydu" seçeneğini işaretleyin.
Anten tipi olarak DiSEqC ayarlarını doğrulayıp taramayı başlatın. Tüm kanallar güncel sıralamasıyla yüklenecektir.