Türksat 3A uydusunun görev süresinin sonuna yaklaşılması sebebiyle, televizyon ve radyo yayınlarında kapsamlı bir aktarım süreci başladı. 15 Ağustos'u 16 Ağustos’a bağlayan gece gerçekleştirilen teknik geçişle birlikte yayınlar daha yüksek kapasiteli uydulara aktarıldı. İşte Kanal D, CNN Türk, TRT ve diğer kanalların güncel frekans bilgileri ve yapılması gereken ayarlar...

2008 yılından bu yana televizyon ve radyo yayıncılığına hizmet veren Türksat 3A uydusu, tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle yerini Türksat filosundaki daha yüksek kapasiteli diğer uydulara devretti. Yapılan teknik geçiş sayesinde izleyicilerin çanak anten taktırmasına veya anten yönünü değiştirmesine gerek kalmadan, daha yüksek kalitede kesintisiz yayın alması sağlandı.

Türksat uydusundaki tüm yayınları tek tek frekans girmeden, otomatik olarak televizyonunuza yüklemenin 2 pratik yolu bulunuyor.