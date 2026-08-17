Ambalajın geleceğini Z kuşağı yazıyor

Tüketicilerin satın alma tercihleri artık yalnızca ürünün fiyatı ya da kalitesiyle şekillenmiyor. Ürünün nasıl üretildiği, çevreye etkisi ve yaşam döngüsü de karar süreçlerinde belirleyici hale geliyor. Temiz içerik, organik üretim, şeffaf bilgi paylaşımı ve çevre dostu ambalajlar, yeni nesil tüketicinin vazgeçilmez beklentileri arasında yer alıyor.

Ekonomist’in 02 - 15 Ağustos 2026 tarihli sayısından

Araştırmalar da tüketicilerin çevre dostu, yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir ambalajları aktif olarak tercih ettiğini gösteriyor. Bu tablo, sürdürülebilirliği artık bir tercihten öte, rekabetin temel unsurlarından biri haline getiriyor. Ambalaj sektörü artık yalnızca ürünü koruyan bir unsur olmaktan çıkarak sürdürülebilir dönüşümün önemli aktörlerinden biri. Bu dönüşümün öncü şirketlerinden Tetra Pak ise gıda güvenliği, inovasyon ve çevresel sorumluluğu aynı potada buluşturan yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Tetra Pak Orta Avrasya Genel Müdürü Eliseo Barcas, tüketici davranışlarındaki değişimin artık sektörün geleceğini belirlediğini söylüyor. “Tüketicilerin yüzde 84’ü çevre dostu, yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir ambalajları aktif olarak tercih ediyor. Bu nedenle sürdürülebilir alternatifler satın alma kararlarında her geçen gün daha önemli rol oynuyor” diyen Barcas’a göre üreticiler de bu beklentiye yanıt verebilmek için yalnızca yeni ürün geliştirmiyor; üretim süreçlerini ve ambalaj teknolojilerini de yeniden tasarlıyor.

Hazır kahve ve çayda büyüme

Sürdürülebilirlik kadar değişen yaşam tarzı da gıda ve içecek sektörünü yeniden şekillendiriyor. Özellikle Z kuşağının pratik, mobil ve deneyim odaklı tüketim alışkanlıkları, hazır kahve ve hazır çay kategorilerini küresel ölçekte büyütüyor. Araştırmalar, hazır kahve tüketiminin 600 milyon litre artarak 2028’de 8,4 milyar litreye, pazar büyüklüğünün ise 41,4 milyar Euro’ya ulaşacağını ortaya koyuyor. Hazır çay kategorisinde ise henüz değerlendirilmemiş 5,5 milyar litrelik önemli bir büyüme potansiyeli bulunuyor.

Bu kategorilerdeki büyüme fırsatlarını görüp, iş ortaklarının da bu fırsata en hızlı ve verimli şekilde entegre olmalarına destek olduklarını dile getiren Barcas, “Türkiye’de önde gelen gıda ve süt ürünleri üreticilerini, hazır kahve ve çay ürünlerini pazara daha hızlı ve daha sürdürülebilir şekilde sunmaları için destekliyoruz. Mevcut üretim hatları bulunan müşterilerimizin talebine göre, bu hatları hazır kahve üretimine uygun hale getiriyor ve ekipman kullanım verimliliğini artırmalarını sağlıyoruz” diyor.

Z kuşağına ilişkin veriler de bu eğilimi destekliyor. Araştırmalar, gençlerin yüzde 40’ının güne soğuk kahveyle başladığını gösteriyor. Bu da hem yeni ürün geliştirme süreçlerini hem de ambalaj tasarımını doğrudan etkiliyor. Raf görünürlüğü, kullanım kolaylığı ve sürdürülebilirlik artık aynı ürünün ayrılmaz parçaları haline geliyor.

100 milyon euro'luk yatırım

Sürdürülebilirlik artık ölçülebilir yatırımlardan ve somut sonuçlardan besleniyor. Tetra Pak’ın yayımladığı 27’nci Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin ambalaj teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik yaklaşık 100 milyon Euro’luk AR-GE yatırımı gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. “Geliştirdiğimiz ve sektörde bir ilk olan kâğıt bariyer teknolojisi sayesinde meyve suyu ambalajlarının karbon ayak izini, alüminyum folyo katmanı ve fosil bazlı polimer içeren aseptik ambalajlara kıyasla yüzde 43 oranında azaltmayı başardık” diye konuşan Barcas, şirketin iklim hedeflerine de dikkat çekiyor.

Türkiye’nin stratejik konumu

Öyle ki Tetra Pak, 2019 yılına kıyasla değer zinciri genelindeki sera gazı emisyonlarını yüzde 34 azaltırken, 2030 yılına kadar yüzde 46 azaltmayı, 2050 yılında ise net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Bunun yanında yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalaj ekosistemini destekleyecek yatırımlarını sürdürüyor. Şirketin sürdürülebilirlik vizyonunda Türkiye de stratejik bir konuma sahip. 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Türkiye’yi bir üretim merkezinin yanında, Orta Avrasya’nın inovasyon ve sürdürülebilirlik üssü olarak konumlandırıyor.