Yüzyıllardır ayakta: Doğal klima etkisi yaratıyor

Yapının doğal serinliğiyle yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Atalarımızın 'Hamama giren terler' diye bir sözü vardır. Biz burada bunun tam tersini yaşıyoruz. Tarihi taş yapı sayesinde mekan adeta doğal bir klima görevi görüyor. Dışarıda bunaltıcı sıcaklık hissedilirken içeride oldukça ferah bir ortam oluşuyor."