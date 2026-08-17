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Yüzyıllardır ayakta: Doğal klima etkisi yaratıyor

Kütahya’da yaklaşık 650 yıl önce Germiyanoğlu Beyliği döneminde yapılan ve restorasyonun ardından kafeterya olarak hizmet vermeye başlayan tarihi Saray Hamamı, doğal serinliği sayesinde sıcak yaz günlerinde vatandaşların tercih ettiği mekanlardan biri haline geldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yüzyıllardır ayakta: Doğal klima etkisi yaratıyor

Kütahya’da Germiyanoğlu Beyliği’nden günümüze ulaşan tarihi Saray Hamamı, yaklaşık 650 yıllık geçmişiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Uzun süre kullanılmadıktan sonra restore edilerek kafeteryaya dönüştürülen yapı, özellikle yaz aylarında doğal serinliği nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

1 Hamam olarak kullanımıştı

Hamam olarak kullanımıştı

Kent merkezinde 1980'li yıllara kadar özel işletmeci tarafından hamam olarak kullanılan, ardından yaklaşık 30 yıl atıl vaziyette bekleyen tarihi hamam ile bitişiğindeki konak, 2013 yılında Vahdettin Kılıç tarafından satın alınarak aslına uygun restore ettirildi.

2 Kafeteryaya dönüştürüldü

Kafeteryaya dönüştürüldü

Bir süreliğine bir kuruluşa kiralanan ve ofis ile depo olarak kullanıldıktan sonra boşaltılan yapı, restorasyonunu yaptıran Kılıç tarafından tarihi dokusu korunarak kafeteryaya dönüştürüldü.

3 Klima kullanılmıyor

Klima kullanılmıyor

Kalın taş duvarları ve kubbeli mimarisi sayesinde klima kullanılmadan serin bir ortam sunan tarihi mekan, hem yerli turistlerin hem de sıcak havadan bunalan kent sakinlerinin ilgisini çekiyor.

4 Aslına uygun restore edildi

Aslına uygun restore edildi

İşletmeci Vahdettin Kılıç, kamu bankasında yönetici olarak görev yaptığı dönemde bir arkadaşıyla atıl ve birçok duvarı yıkılmış vaziyetteki tarihi konak ile hamamı satın aldıklarını, ardından aslına uygun şekilde restore ettirdiklerini söyledi.

5 Eşiyle birlikte tarihi yapıyı değerlendirdiler

Eşiyle birlikte tarihi yapıyı değerlendirdiler

Emekli olduktan sonra eşiyle tarihi yapıyı değerlendirme kararı aldıklarını belirten Kılıç, hamamın mimari özelliklerini koruyarak hizmet vermeye başladıklarını anlattı.

6 Doğal serinliğiyle yoğun ilgi gördü

Doğal serinliğiyle yoğun ilgi gördü

Yapının doğal serinliğiyle yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Atalarımızın 'Hamama giren terler' diye bir sözü vardır. Biz burada bunun tam tersini yaşıyoruz. Tarihi taş yapı sayesinde mekan adeta doğal bir klima görevi görüyor. Dışarıda bunaltıcı sıcaklık hissedilirken içeride oldukça ferah bir ortam oluşuyor."

7 Kültürel bir deneyim de sunuyor

Kültürel bir deneyim de sunuyor

Tarihi yapının ziyaretçilerine kültürel bir deneyim sunduğunu ifade eden Kılıç, yapının dışarıdan bir müzeyi andırdığını söyledi.

8 El işçiliği eserleri sergilenecek

El işçiliği eserleri sergilenecek

Kılıç, tarihi hamamın farklı bölümlerini gelecek dönemde Kütahyalı çini sanatçılarının el işçiliği eserlerinin sergileneceği alanlar olarak değerlendirmeyi planladıklarını ifade etti.

İşletmeye eşiyle gelen Hafize Akar ise mekanın serinliğine hayran kaldıklarını, sıcak havalarda serinlemek için bu tür bir tarihi yapının değerlendirilmesini çok anlamlı bulduklarını dile getirdi.
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