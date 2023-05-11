ARA
Bist 100
4657,04
3,62%
Bist 100
Dolar/TL
19,5685
0,1248%
Dolar/TL
Euro/TL
21,3936
-0,3307%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0932
-0,4562%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1273,6
-0,17%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Elon Musk duyurdu: Twitter’a sesli ve görüntülü konuşma özelliği gelecek

Elon Musk duyurdu: Twitter’a sesli ve görüntülü konuşma özelliği gelecek

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformunun şifreli mesajlaşma ile sesli ve görüntülü sohbet imkanı gibi yeni özelliklerini duyurdu.

11 Mayıs 2023 | 06:54
0
Elon Musk duyurdu: Twitter’a sesli ve görüntülü konuşma özelliği gelecek

Musk, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Uygulamanın son sürümünde, kullanıcıların sadece en son değil, ileti dizisindeki herhangi bir mesajı yanıtlayabileceğini belirten Musk, bu mesajlara emojilerle de tepki verilebileceğini kaydetti. Musk, yalnızca gönderici ve alıcıların mesajları görebildiği şifreli doğrudan mesaj olanağının da getirileceğini bildirdi.

Twitter'da çok yakında sesli ve görüntülü sohbet imkanı olacağına işaret eden Musk, "Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz." ifadesini kullandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1273,6 -0,17%
  • ALTIN ONS 2024,35 -0,27%
  • BIST 100 4657,04 3,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,5685 0,1248%
  • EURO/TURK LIRASI 21,3936 -0,3307%
  • EURO/USD 1,0932 -0,4562%
  • INGILIZ STERLINI 1,25814 -0,36113%
  • JAPON YENI 134,748 0,288%
  • KANADA DOLARI 1,34089 0,2812%
  • RUS RUBLESI 75,31 -3,0759%
Günün En Çok Okunanları
Bakan Nebati'den faiz ve döviz mesajı
Milyarder yatırımcıdan 'sert iniş' uyarısı
Milyarder yatırımcıdan 'sert iniş' uyarısı
Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL
Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL
ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı
ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı
"İstanbul’da beş çalışandan biri işinden memnun değil"
"İstanbul’da beş çalışandan biri işinden memnun değil"
İş Bankası'ndan 12,9 milyar TL net kâr
İş Bankası'ndan 12,9 milyar TL net kâr
Dolar bugün ne kadar? 10 Mayıs canlı dolar-euro rakamları
Dolar bugün ne kadar? 10 Mayıs canlı dolar-euro rakamları
Kritik veri öncesi altın fiyatlarında son durum
GERİ
İLERİ
Bakan Nebati'den faiz ve döviz mesajı
Milyarder yatırımcıdan 'sert iniş' uyarısı
Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL
ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı
"İstanbul’da beş çalışandan biri işinden memnun değil"
Milyarder yatırımcıdan 'sert iniş' uyarısı
Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL
ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı
"İstanbul’da beş çalışandan biri işinden memnun değil"
İş Bankası'ndan 12,9 milyar TL net kâr
Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL
ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı
"İstanbul’da beş çalışandan biri işinden memnun değil"
İş Bankası'ndan 12,9 milyar TL net kâr
Dolar bugün ne kadar? 10 Mayıs canlı dolar-euro rakamları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL