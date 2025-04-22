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Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul onayını duyurdu.

22 Nisan 2025 | 10:03
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)

Kocaer Çelik'ten yapılan açıklamaya göre şirket pay başına brüt 0,0861618 TL, net 0,0732375 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi 4 Temmuz.

Şirketten KAP'a şu bilgilendirme yapıldı:

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifine istinaden;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri ile Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ulaşılan 81.256.825 TL net dağıtılabilir dönem karından (yasal kayıtlara göre 31.187.440 TL) 17.157.795 TL'nin ortaklara birinci temettü, 57.174.030 TL (7.104.645 TL'si yasal kayıtlardaki dönem karı ve 50.069.385 TL'si yasal kayıtlardaki geçmiş yıl karından) ortaklara ikinci temettü, 90.668.175 TL ise geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 165.000.000 TL'nin Şirketimiz pay sahiplerine nakit temettü olarak ödenmesi, pay sahiplerine ödenecek nakit temettünün 1 TL nominal değerde bir adet paya brüt 0,0861 TL, net 0,0732 TL olarak ödenmesi, ödeme tarihinin 2 Temmuz 2025 olarak belirlenmesi ve bu hususta Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususları; Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 

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