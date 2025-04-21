Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300

Şubat 2024'te halka arz olan şirketlerden Bor Şeker A.Ş. (BORSK) bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı alınması hakkında açıklama yaptı. Şirket yönetim kurulu yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımına karar verdi. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 21.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararında;

1. Şirketimizin 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %300 oranında artış ile 720.000.000 TL artırılarak 960.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. İç kaynaklardan yapılacak olan 720.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolar uyarınca hisse senedi ihraç primleri hesabından karşılanmasına,

3. Şirket sermayesinin 720.000.000 TL bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 720.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların tüm pay sahiplerine payları oranında, sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi, sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve sermaye artırımı için gerekli olan ekteki esas sözleşme değişikliği tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülecek şekliyle tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

