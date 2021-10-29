Facebook’un kurucusu ve Üst Yöneticisi Zuckerberg dün akşam şirketin isminin Meta olarak değiştirileceğini duyurdu. Zuckerberg söz konusu değişikliğin farklı uygulamaları ve teknolojileri tek bir yeni marka altında bir araya getireceğini aktardı.

Yeni ismin şirketin metaverse yatırımını yansıttığını belirten Zuckerberg, yeni platformun daha sürükleyici olacağını, insanların sadece ona bakmakla kalmayıp deneyimin içinde olacağı somut bir internet olacağını kaydetti.

Zuckerberg, “Buna metaverse diyoruz ve ürettiğimiz her ürüne dokunacak.” dedi.

Zuckerberg böylelikle metaverse adıyla sanal bir dünya da oluşturacağını ilan etmiş oldu. İnsanların metaverse’de hayal edebileceği her şeyi yapabileceğini aktaran Zuckerberg, “Bu gelecekte, işe gidip gelmeden ofise, arkadaşlarınızla bir konsere veya ebeveyninizin oturma odasına anında bir hologram olarak ışınlanabileceksiniz.” ifadesini kullandı.

Facebook’un New York borsasındaki hisseleri de 1 Aralık itibarıyla “MVRS” kodu altında işlem görmeye başlayacak.

Bu gelişmenin ardından twitter’dan Facebook’un isim değişikliğini tiye alan bir paylaşım geldi.

Twitter’ın mesajında “BÜYÜK Haber: LOL! Sadece şakaydı hala Twitter” mesajı paylaşıldı.

Twitter’ın paylaşımını yanıt verenler arasında büyük şirketler de vardı.