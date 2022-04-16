Twitter’ı satın almaya çalışan Tesla CEO’su Elon Musk’tan Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e iğneli bir mesaj geldi.

Vancouver’daki bir Ted konferansında konuşan Musk, Zuckerberg’i Facebook, Instagram, WhatsApp ve diğer sosyal medya sitelerinin ana şirketi olan Meta’nın mülkiyeti göz önüne alındığında sosyal medya üzerinde çok fazla kontrole sahip olmakla suçladı.

Musk, Kral 14. Louis’e atıfta bulunarak, “Medya sahipliğine gelince, demek istediğim, Mark Zuckerberg’in Facebook, Instagram ve WhatsApp’a sahip olduğu ve 14. Mark Zuckerberg’in hala bu varlıkları kontrol edeceği bir hisse sahipliği yapısı var” dedi.

Musk, “Güneş Kralı” olarak da adlandırılan, kendisini devlet otoritesiyle bütünleştiren ‘Devlet benim’ sözüyle tanınan Kral 14. Louis’e gönderme yapıyor ve twitter’da durumun böyle olmayacağını söylüyor.

Elon Musk bu sözleriyle Zuckerberg’in Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın ana şirketi Meta’daki pozisyonuna vurgu yapıyor. Zuckerberg, şirketin geleceği söz konusu olduğunda diğer hissedarlar üzerinde tam veto yetkisine sahip.

Musk, Twitter’ı satın alma teklifinin “para kazanmanın bir yolu” olmadığını, ifade özgürlüğünü korumak için bir teklif olduğunu söylüyor.