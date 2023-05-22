ARA
Bist 100
4466,19
-0,79%
Bist 100
Dolar/TL
19,8213
-0,0786%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4334
-0,0755%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0814
0,0092%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1256,56
-0,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

WhatsApp'a mesaj düzenleme özelliği geldi

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, kullanıcıların WhatsApp üzerinden gönderdikleri mesajları 15 dakika içinde düzenleyebileceklerini bildirdi.

22 Mayıs 2023 | 21:07
0
WhatsApp'a mesaj düzenleme özelliği geldi

Meta'dan yapılan açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının basit bir yazım yanlışını düzeltmek ve bir mesaja ekstra bağlam eklemek gibi sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği yeni bir özelliğin getirildiği belirtildi.

Kullanıcıların, gönderdikleri bir mesaja uzun basarak "düzenle" seçeneği ile 15 dakika içinde değişiklik yapabileceğine işaret edilen açıklamada, düzenlenen mesajların "düzenlendi" ifadesi ile işaretleneceği ancak mesajlaşılan kişilerin düzenleme geçmişini göremeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, mesajlar ve yapılan düzenlemelerin uçtan uca şifrelemeyle korunacağı, özelliğin dünya genelinde kullanıma sunulduğu, gelecek haftalarda da herkesin kullanımında olacağı kaydedildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1256,56 -0,08%
  • ALTIN ONS 1971,8 -0,31%
  • BIST 100 4466,19 -0,79%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,8213 -0,0786%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4334 -0,0755%
  • EURO/USD 1,0814 0,0092%
  • INGILIZ STERLINI 1,24359 -0,00844%
  • JAPON YENI 138,582 -0,006%
  • KANADA DOLARI 1,35035 -0,01518%
  • RUS RUBLESI 80,5 0,4994%
Günün En Çok Okunanları
Seçime kilitlenen konut sektöründe yüzde 40 fiyat artışı beklentisi
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ümit Özdağ'dan ilk açıklama
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ümit Özdağ'dan ilk açıklama
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
TOKİ'nin indirim kampanyasından 27 bin 12 kişi yararlandı
TOKİ'nin indirim kampanyasından 27 bin 12 kişi yararlandı
Twitter’a rakip geliyor: "P92" 
Twitter’a rakip geliyor: "P92" 
29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama
29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama
Nisanda kurulunan kapanan şirket sayısı geriledi
GERİ
İLERİ
Seçime kilitlenen konut sektöründe yüzde 40 fiyat artışı beklentisi
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ümit Özdağ'dan ilk açıklama
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
TOKİ'nin indirim kampanyasından 27 bin 12 kişi yararlandı
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ümit Özdağ'dan ilk açıklama
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
TOKİ'nin indirim kampanyasından 27 bin 12 kişi yararlandı
Twitter’a rakip geliyor: "P92" 
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
TOKİ'nin indirim kampanyasından 27 bin 12 kişi yararlandı
Twitter’a rakip geliyor: "P92" 
29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL