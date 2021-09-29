WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor. Eski cihazlar için desteğini düzenli olarak olarak kaldıran WhatsApp geri sayıma geçti. Karar, hem iPhone’ları hem de Google’ın android işletim sistemini çalıştıran diğer telefonları kapsıyor.

İşte WhatsApp’ın fişini çekeceği akıllı telefonların tam listesi…