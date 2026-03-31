WhatsApp’tan dikkat çeken hamle: Okunmayan mesajlar yapay zekayla özetlenecek

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan WhatsUp, kullanıcılarını rahatlatacak yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığı öğrenildi. Buna göre, yapay zeka yardımıyla okunmayan mesajlar özetlenecek.

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, dikkat çeken yeni bir özellikle gündeme geldi. Platformun, okunmamış birden fazla sohbeti aynı anda yapay zekâ desteğiyle özetleyebilen bir sistem üzerinde çalıştığı belirtiliyor. 

Geliştirme aşamasındaki bu özelliğin, Android beta sürümünde tespit edildiği aktarıldı.

Konuşmaları takip etmekte zorlanan kullanıcıları hedefliyor

Yeni özellikle birlikte kullanıcıların, uzun mesajları tek tek okumak yerine sohbetlerin kısa ve net özetlerine hızlıca ulaşabilmesi planlanıyor.
Söz konusu sistemin çok sayıda mesaj alan ve tüm konuşmaları takip etmekte zorlanan kullanıcıları hedeflediği ifade ediliyor.

Böylece okunmamış sohbetler seçilerek özet oluşturulması istenebilecek.

Gizliliğe vurgu

Meta AI altyapısıyla çalışan sistem, okunmayan mesajları inceleyerek kısa özetler oluşturacak. Kullanıcılar uygulamaya girdiklerinde bu özetler sohbet ekranının üst kısmında görüntülenebilecek.

Özelliğin dikkat çeken taraflarından biri de gizlilik odaklı yaklaşım oldu. Meta tarafından geliştirilen “Özel İşleme” (Private Processing) teknolojisi sistemin temelini oluşturuyor.

Bu yapı sayesinde mesajlar izole ve güvenli bir ortamda işlenirken, WhatsApp dahil hiçbir platform ya da üçüncü taraf içeriklere ve oluşturulan özetlere erişemiyor.

İsteğe bağlı kullanıma sunulacak

WhatsApp’ın bu özelliği isteğe bağlı şekilde sunmayı planlaması da öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Buna göre kullanıcılar, yapay zeka destekli özetleme sistemini kullanıp kullanmamayı kendileri belirleyebilecek. 

Özelliğin halen test sürecinde olduğu ve tüm kullanıcılara ne zaman açılacağının ise henüz netleşmediği ifade ediliyor.

