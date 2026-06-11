Xbox küçülmeye gidiyor, büyük işten çıkarmalar yolda: Konsol savaşlarında havlu mu atıyor?

Bir Bloomberg raporuna göre Xbox, önümüzdeki ay büyük bir işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. Bu iddia, Bloomberg'e konuşan birden fazla kaynağa dayanıyor. Kaynaklar, işten çıkarmaların Microsoft'un mali yılının 30 Haziran'da sona ermesinin ardından beklendiğini ve buna pazarlama ile diğer alanlardaki harcama kesintilerinin de eşlik edeceğini belirtti. Etkilenecek kişi sayısı ise henüz bilinmiyor.

Çalışanlara bugün gönderilen ve Xbox Wire'da da yayımlanan bir e-postada, CEO Asha Sharma ve Xbox Game Studios Başkanı Matt Booty, Sharma'nın göreve gelişinin ilk 100 gününü değerlendirdi. İkili öncelikle son dönemdeki başarılara odaklandı, ancak ardından şirketin yönünü tayin etmesi gereken beş "gerçeğe" dikkat çekti.

Bu gerçeklerden ilki her yıl "bir milyardan fazla oyuncunun" Xbox ve Xbox oyunlarını oynamasıyken; ikincisi ise yıllık gelirin "yaklaşık yarım milyar dolar" düştüğü ve işletmenin kâr marjının yüzde 3'e kadar gerilediği belirtildi. İkili, "Gelecekte bu durum böyle devam edemez," diye yazdı.

Üçüncü olarak, e-postada "donanım bileşenleri krizi" ele alındı. Sharma, şirkete katıldığında konsol depolama bileşenleri için ödedikleri fiyatın geçen sonbahardaki fiyatın iki katından fazla olduğunu, o zamandan beri bu fiyatın bir kez daha ikiye katlandığını ve 2027 tatil dönemine kadar daha fazla artış beklendiğini söyledi:



"Tüm sektör bir bileşen kriziyle karşı karşıya olsa da, son yarım on yılda yaptığımız seçimler nedeniyle bizim diğer pek çok rakibimize kıyasla daha büyük bir darbe aldığına inanıyoruz. Şu anda oyuncuların satın almak istediği kadar konsol üretemiyoruz ve Helix'e olan bağlılığımızı sürdürürken donanım için yeni bir iş modeline ve ortaklıklara ihtiyacımız var."

Dördüncü olarak ikili, Xbox'ın son on yılda oyun stüdyolarını satın alma çılgınlığına değinerek, bölümün "aşırı genişlediğini" ve stüdyolarını "rekabet etmek ve kazanmak" için "yeterince finanse etmediğini" söyledi.

Son olarak Sharma ve Booty oldukça açık sözlü davrandılar:



"Mevcut platform altyapımız gelecekteki mücadele için inşa edilmedi. Sistemlerimiz aşırı karmaşık ve yüzlerce bağımlılığı barındırıyor, bu da hızlı hareket etme kabiliyetimizi engelliyor. Sistemlerimizi işletmek için dış tedarikçilere çok fazla bağımlı hale geldik; geleceği inşa etmek için mühendislik kültürü olarak kendimize daha fazla yetmeli ve bağımsız olmalıyız. Oyunculara sunduğumuz değeri artırırken, bunu yapma süremizi kısaltmalıyız. Gelecekte yazılım mimarimizi geliştirecek, yeniden inşa edecek ve donanım, PC, mobil ve bulut oyunculuğunda kazanmamıza yardımcı olması için tüm Xbox genelindeki yeteneklere ve potansiyel şirket birleşme ve satın almalarına bakacağız."

Mektupta doğrudan yaklaşan işten çıkarmalara değinilmemiş olsa da bazıları, Sharma'nın Şubat ayında bölümün başına geçmesinden bu yana durumun zaten belli olduğunu savunuyor. Sharma, röportajlarında "zor seçimler" yapılması gerektiği ve işletme için bir "yeniden başlama" fikri hakkında sıkça konuşmuştu. Şimdiye kadar bu durum büyük ölçüde; geçen yıl yapılan fiyat artışının ardından "milyonlarca abone" kaybeden Game Pass'in fiyatını düşürmeyi ve zararını telafi etmek için ilk günden platforma eklenen Call of Duty sürümlerini kaldırmayı; Gears of War: E-Day ve Clockwork Revolution için şirketin özel oyun stratejisini yeniden gözden geçirmeyi ve yeni nesil konsollar için ufukta yeni iş modelleri olabileceğini ima etmeyi kapsıyordu.