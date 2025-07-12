Yapay zeka savaşları: 3 milyar dolarlık flört, 2,4 milyarlık final

Google, yapay zeka alanındaki rekabetin hızla tırmandığı bir dönemde, yapay zeka tabanlı kodlama girişimi Windsurf’ün kurucu ortağı ve CEO’su Varun Mohan ile birlikte şirketin bazı kıdemli Ar-Ge çalışanlarını bünyesine katacağını duyurdu.

Transfer edilen ekip, Google’ın yapay zeka araştırma birimi DeepMind’da görev alacak.

CNBC'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu anlaşma kapsamında Google, Windsurf teknolojisine münhasır olmayan bir lisans aldı. Şirket, bunun karşılığında toplamda 2,4 milyar dolar ödeme yapacak.

Bu miktarın hem lisans ücretlerini hem de yeni çalışanlara yapılacak ödemeleri kapsadığı belirtildi.

Windsurf, daha önce OpenAI ile yaklaşık 3 milyar dolarlık bir satın alma görüşmesi yürütüyordu. Taraflar, süreci tamamlamak üzere münhasırlık anlaşması imzalamıştı. Ancak OpenAI sözcüsü tarafından bu sürenin sona erdiği ve anlaşmanın gerçekleşmediği doğrulandı.