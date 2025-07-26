Yapay zekanın en büyük sorunu: Kim çözecek?

Dünya Ekonomik Forumu’na göre yapay zekanın enerji ihtiyacı, 2030’a kadar her yıl yüzde 50 artacak. Sektör temsilcileri, bu artışın sürdürülemez olduğunu vurguluyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Cloudflare Donanım Başkanı Andrew Wee, bu sorunu çözmek için sadece yeni teknolojiler değil, küresel ölçekte politika ve iş birliği gerektiğini belirtiyor.

Cloudflare, bu kapsamda Positron adlı girişimin geliştirdiği enerji verimliliği yüksek yeni çipleri test ediyor.

Positron ve Groq gibi girişimler, Nvidia'nın yüksek maliyetli sistemlerine alternatif oluşturmayı hedefliyor. Büyük şirketler de (Google, Amazon, Microsoft) kendi çiplerini geliştirerek bu yarışa dahil oluyor.

Nvidia ise yeni nesil sistemleriyle enerji verimliliğini artırdığını savunuyor. Ancak uzmanlara göre bu rekabet, bireysel şirketlerin verimliliğini artırsa da genel enerji tüketimini düşürmeye yetmiyor.