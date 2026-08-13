Yaş sınırı yasası yürürlükte: Milyon dolarlık cezalardan kaçan Meta 756 bin hesaba erişimi kesti

ABD merkezli teknoloji devi Meta Platforms Inc., Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımını kısıtlayan yasal düzenleme doğrultusunda 756 bin Instagram ve Facebook hesabına erişimi engellediğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Avustralya'da yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana ve öncesinde yürütülen denetimlerin detayları paylaşıldı. İncelemeler sonucunda 16 yaş altındaki kullanıcılara ait olduğu tespit edilen 462 bin Instagram ve 294 bin Facebook hesabının kapatıldığı bildirildi. Yapay zeka destekli tespit sistemleriyle denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü ve engellenen hesap sayısının artmaya devam edeceği vurgulandı.

Sosyal medyada 16 yaş sınırı getirildi

Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girmişti. Düzenleme kapsamında Instagram ve Facebook'un yanı sıra X, TikTok, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil olmak üzere toplam 10 platform yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, söz konusu yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin çocuklar ile gençler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor. Yasaya göre, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için gerekli adımları atmayan sosyal medya şirketleri, 49,5 milyon Avustralya dolarına varan para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.