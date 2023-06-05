Yazılım sektöründeki kadın istihdamını artıracak

Matriks, depremden etkilenen 11 ilde ikamet eden, bu illerdeki üniversitelerde okuyan ya da mezun olan kadınları ‘’Android Yazılımcı Meslek Edindirme’’ programıyla yazılım sektörüne kazandırmayı hedefliyor. Matriks’in Up School iş birliği ile gerçekleştireceği ‘Matriks Kadın Android Yazılımcı Meslek Edindirme’’ programına başvurular 2 Haziran’da başladı ve 15 Haziran’da sona erecek. Üç ay sürecek programdan mezun olan kadınlar hem Matriks’te hem de yazılım sektöründe çalışma şansı yakalayacak.

Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, Matriks’in çalışanlarının yüzde 33’ünün kadın olduğunu hatırlatarak hem sektördeki kadın istihdamını artırmak hem de deprem bölgesiyle ilişkili öğrenci ya da yeni mezun kadınların yazılım alanındaki kariyerlerine katkı sağlamak amacıyla bu projeye başladıklarını söyledi. Şirket olarak kuruldukları günden bu yana kadın istihdamına çok önem verdiklerini ifade eden Cem Tutar, “Kadın çalışanlarımızın yüzde 30’u mühendislerden oluşuyor. Ar-Ge ekibimizde 8 kadın yönetici bulunurken idari ekiplerimizde ise 10 kadın çalışanımız yönetici pozisyonunda çalışıyor. Kadın çalışanlarımızın yüzde 28 de yönetici pozisyonunda yer alıyor. Buna karşın bağımsız platformlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar Türkiye’de bilişim alanında çalışanların sadece yüzde 9,9’unun kadın olduğunu gösteriyor. Biz yazılım tarafındaki kadın sayısını artırmanın da sektörümüze değer katacağına inanıyoruz. Bu nedenle teknolojide rol model kadınlar yetiştirmeyi hedefleyen eğitim teknolojisi girişimi Up School ile bu programı başlattık” diye konuştu.

PROGRAMDA TEKNİK EĞİTİM DE ÖZGÜVEN EĞİTİMİ DE VAR

Güçlü kadrosu, güçlü alt yapısı ve müşterilerine sunduğu hızlı, etkin ve güçlü teknik desteği, kadın yazılımcıları sektöre kazandırmak için başlattığı programla yepyeni bir boyuta taşımaya hazırlanan Matriks, ‘’Kadın Android Yazılımcı Meslek Edindirme’’ programıyla, deprem bölgesiyle ilişkili minimum 30, maksimum 50 kadına Android yazılım eğitimi verecek.

Kadınlara teknik donanım ve özgüven kazandırarak kariyerlerine başlama imkânı sağlayan eğitimler geliştiren girişim Up School tarafından yürütülecek eğitim programı için 2-15 Haziran tarihleri arasında başvurular alınacak. Başvuru formuna Matriks web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün olacak. (Daha detaylı bilgi ve başvuru için linki inceleyebilirsiniz.)

Online başvuru formunun adaylar tarafından doldurulmasının ardından, kodlama testi ve mülakat aşamaları yürütülecek. Seçilen adaylar üç ay süreyle eğitim programına katılacak. Programda 30 saat özgüven eğitimi ve 100 saat teknik eğitim verilecek. Teknik eğitimler 40 saat canlı eğitim, 24 saat asistan desteği ve 36 saat on-demand videodan oluşacak.

Matriks’in deneyimli Mobil Gelişme ekibinin program boyunca devam edecek mentorluk desteği ile katılımcıların daha yakından tanınması ve geri bildirimler alınması planlanıyor. Matriks bu program sonunda başarılı katılımcılardan bazılarını ekibine dahil etmeyi de hedefliyor.

Ayrıca programda öğrencilerin motivasyonunun artıracak ve networklerini geliştirecek sektörden uzman konuşmacıların da davet edileceği tecrübe aktarım buluşmaları da yer alacak.