Yeni nesil teknoloji yatırımları yapacak
Telekom sektöründe mobil ve internetin payı artmaya devam ediyor. Sabit pazar tarafında ise gerileme görülüyor.
Elektronik haberleşme sektörünün 2018 yılı gelirleri 59 milyar TL olmuştu. Enflasyondan arındırılmış verilere göreyse 2018 yılında sektör gelirinin 15 milyar TL olduğu ifade ediliyor.
Sektörün 2019 yılını 65 milyar TL büyüklükle kapatması bekleniyor. Enflasyondan arındırılmış büyüklüğün ise 15,4 milyar TL olması öngörülüyor.
Buna göre 2019’da nominal büyüme yüzde 12 olurken reel büyüme ise yüzde 2,7’de kalmış olacak. 2020’de ise beklenti sektörün büyüklüğünün aynı kalacağı yönünde.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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