Üç eski SpaceX mühendisi, otonom ve pille çalışan yük treni arabaları inşa etmek için bir araya geliyor. Peki, sistem nasıl çalışıyor? İşte detaylar:

CEO Matt Soule ve kurucu ortaklar Ben Stabler ve John Howard’ın Los Angeles merkezli yeni girişimleri Parallel Systems finansman turunda 50 milyon dolar topladılar. ‘Sera gazı emisyonlarını azaltmak istiyorsak, kamyonlardan demiryoluna daha fazla sevkiyat yapmalıyız’ diye düşünen Soule ve ekibi bireysel yük treni arabalarını otonom elektrikli araçlara dönüştürüyor.

Parallel Systems’ın icadı, modüler, motorlu bir tren tekerleği seti. Kargo konteynerleri bir vinçle tekerleklerin üzerine yerleştirilir ve tekerlekler bu tren vagonunu raydaki herhangi bir yere 500 mil kadar sürebilir.

Parallel Systems, demiryollarıyla rekabet etmek yerine, teknolojisini demiryollarına sunarak para kazanmayı planlıyor.

Sistem, şirketin web sitesine göre standart nakliye konteynırlarını taşımak için çiftler halinde çalışan kendi kendini süren elektrikli vagonlardan oluşuyor. Her birim aynı zamanda diğerleriyle birleşebilir veya tek başına hedeflerine gidebilir. Bu da uzun yük trenlerinin yüklenmesiyle bağlantılı bekleme sürelerini azaltmada önemli bir avantaj sunar. Şirketin sitesinde “Aracın tehlikeleri hızlı bir şekilde tespit etme ve bir trenden 10 kata kadar daha hızlı bir takımı durdurma yeteneği sayesinde yeni demiryolu güvenliği seviyeleri mümkündür” deniyor.

Soule, CNBC ile yaptığı bir röportajda yük trenlerinin kamyonlara kıyasla enerji verimliliğini vurguladı, demiryolunun “operasyonel ve ekonomik sınırları” olduğunu söyledi. Ancak, “Bu engelleri aşabilir ve demiryolunun bu pazarların daha fazlasına hizmet etmesine izin verebilirseniz bu fırsat” diye ekledi.