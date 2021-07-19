Online video konferans uygulaması Zoom, bulut iletişim merkez yazılımı sağlayıcısı Five9’u 14.7 milyar dolara satın almak için anlaştı.

Pandemi sonrası döneme hazırlanan Zoom Pazar günü Five9’u 14.7 milyar dolara satın almak için anlaştığını duyurdu.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, anlaşma, bu sene ABD’de ikinci büyük teknoloji anlaşması olarak kayda geçti. Zoom CEO’su Eric Yuan konu hakkında yaptığı açıklamada “Platformumuzu sürekli geliştirmek için çeşitli yollar arıyoruz. Five9’u satın alarak müşterilerimize daha fazla memnuniyet ve daha fazla değer sunacağız” ifadelerini kullandı.

Five9’un Cuma günü piyasa değeri 11.9 milyar dolar veya hisse başına 177.60 dolardı. Zoom, Five9 hissedarlarının her hisse için 0.5533 Zoom Video Communications hissesi alacağını bildirdi.

2020’de yüzde 326 büyüyen Zoom’un şirketlerin açılmaya başlamasıyla büyüme hızının da yavaşlaması bekleniyor.