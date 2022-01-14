Son dönemde krizlerle gündeme gelen Çinli gayrimenkul devi Evergrande’nin Yeni Enerji Araç Grubu Aralık ayında üretime başladı. CEO Hui Ka Yan, Evergrande’nin elektrikli araçları şirketin ana işi yapmak istediğini söylüyor. Şirket çarşamba günü ilk Hengchi 5 tamamen elektrikli kompakt SUV’u piyasaya sürdü.

Borçları nedeniyle zor günler geçiren Çinli emlak devi Evergrande otomobil pazarına yöneldi ve ilk aracını montaj hattından çıkarttı.

Şirket, Weibo mikroblog hesabında yaptığı açıklamada, Hengchi 5 SUV’un planlanandan 12 gün önce tamamlandığını ve Evergrande Yeni Enerji Araç Grubu (NEV) için bir dönüm noktası olduğunu duyurdu. Ayrıca kuzey Çin’deki Tianjin fabrikasındaki üretim hattından bir video yayınladı.

Nakit sıkıntısı çeken Evergrande Grubu’nun elektirkli araç birimi geçen ay faaliyetlerini hızlandırdı.

Evergrande’nin bu hedefi ünlü emlak şirketinin 300 milyar dolarlık bir borç yığınıyla boğuşmasının ardından geliyor. Business Insider’ın haberine göre Çin hükümeti de şirketin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olmak için devreye girdi.

Evergrande CEO’su Hui Ka Yan’ın Ekim ayında yaptığı bir toplantıda şirketin önümüzdeki on yıl içinde elektrikli araçları ana işi yapmak istediğini söylediği belirtiliyor.

TEK ŞARJLA 700 KİLOMETRE

Evergrande birkaç modeli tanıttı, ancak şu ana kadar seri üretime giren tek model Hengchi 5 oldu. Araç, tek bir şarjla yaklaşık 700 kilometre sürüş menziline sahip. Fiyatı 200.000 yuan’n (31.440 ABD Doları) altında olan model, Tesla’nın en güçlü Çinli rakipleri NIO, Xpeng Motors ve Li Auto’nun rekabet ettiği 300.000 yuan fiyat bandından daha ucuz.

HEDEFLERİ BÜYÜK

Evergrande, elektrikli araç sektörü için cesur emellere sahip. Şirket , Ağustos 2020’de üç ila beş yıl içinde “dünyanın en büyük ve en güçlü yeni enerji otomobil grubu” olmak istediğini duyurmuştu. Bir diğer iddialaı hedefleri ise 2025 yılına kadar yılda 1 milyon ve 2035 yılına kadar 5 milyon otomobil teslim etmek. Dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla , 2021’de yaklaşık 936.000 araba teslim etti.

Çin, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı. Ancak Evergrande’nin Hengchi’si çok rekabetçi bir piyasaya giriyor.

Şanghay merkezli ticari danışmanlık firması Suolei’nin üst düzey yöneticisi Eric Han, “Hengchi 5 araçları iyi satarsa, işlerini ayakta tutmak için aylarca süren çabalardan sonra Evergrande için bir umut ışığı olacak. Evergrande tarafından finansman krizini atlatmak için atılan önemli bir adımdı” diyor.