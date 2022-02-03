Meta adıyla ilk bilançosunu sunan Facebook’un net karı, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 8 azalarak 10,3 milyar dolara gerilemişti. Mark Zuckerberg’in net servet değeri de Facebook’un zayıf kazançlar yayınlamasının ardından Perşembe günü yaklaşık 30 milyar dolar düştü.

Artık Meta olarak adlandırılan Facebook, kazanç ve tahminlerin beklenenden daha düşük gelmesinin ardından perşembe günü erken işlemlerde %25 düştü. Mark Zuckerberg’in net değeri de Facebook hisselerinin %25 değer kaybetmesinin ardından yaklaşık 30 milyar dolar düştü.

Düşüş, Meta’nın piyasa değerini yaklaşık 230 milyar dolar azalttı. Böylece Meta ABD şirketleri arasında yaşanan en büyük günlük değer kaybını yaşamış oldu.

Business Insider’ın haberine göre Mark Zuckerberg’in Çarşamba günü 121 milyar doların biraz üzerinde olan serveti yaklaşık 92 milyar dolara düştü.

Hisse senedinin düşüşü devam ederse, Zuckerberg, Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre 2015’ten bu yana ilk kez dünyanın en zengin 10 kişisi listesinden düşebilir .

Zuckerberg, net servetinin yaklaşık 77 milyar dolar olduğu Şubat 2020’de koronavirüs pandemisinin başlamasından önce olduğundan çok daha zengin. Servetinin neredeyse tamamını Meta’daki %14’lük hisseden elde ediyor.

Zuckerberg’in net değeri, Eylül 2021’de 140 milyar doların üzerinde zirve yaptı.

Oxfam’a göre , dünyanın en zengin 10 adamı, koronavirüs pandemisinin ilk iki yılında varlık fiyatları yükseldikçe servetlerini ikiye katladı .