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Üç büyük ilde ofis fiyatları

Yerli ve yabancı birçok şirket pandemiyle birlikte evden çalışma modelini benimserken, bu süreçte birkaç gün ofise gidilen hibrit modeller de uygulanmaya başladı.

21 Ocak 2024
Üç büyük ilde ofis fiyatları

Yerli ve yabancı birçok şirket pandemiyle birlikte evden çalışma modelini benimserken, bu süreçte birkaç gün ofise gidilen hibrit modeller de uygulanmaya başladı. Günümüzde birçok şirketin tekrar ofise dönme kararı alması, ofise olan talebi ciddi oranda artırdı. 

Ülkemizde yaşanan depremler eski binalardaki kiracıları yeni ve depreme dayanıklı ofis binalarına yönlendirirken, ofislerde boşluk oranını azalttı. Türkiye pazarına yeni giren ve büyüyen şirketler de ofis piyasasında yeni talep oluşturuyor. 

Alfa Invest’in Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı ofis sektör araştırması ile Türkiye’nin en büyük üç kentindeki ofis pazarına mercek tuttuk.  Araştırmaya göre, Merkezi İş Alanı (MİA) Bölgesi’nde arzın kısıtlı, boşluk oranlarının en düşük seviyede olması kiracıların uygun ofis bulmakta zorlanmasına sebep olurken, boşluk oranlarının azaldığı ofis piyasasında yer bulma konusunda kriz yaşanabileceğine yönelik sinyaller geliyor.  Ekonomideki daralma ve artan maliyetler nedeniyle şirketler harcamalarını kısarken ofis plazalarında hazır ofis sistemlerini görmeye devam edeceğiz.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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