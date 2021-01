MGS Group Kurucu Ortağı ve Boris Becker Tasarım Koordinatörü Hande Gürsoy, pandemi döneminde kurduğu tasarım ekibi ve arkasına aldığı 12 tekstil üreticisi ile Avrupa’da yeni bir marka yarattı. Gürsoy, dünyaca ünlü tenisçi Boris Becker’in ismini taşıyan yeni markası ile Avrupa perakende pazarında adından söz ettiriyor.

MGS Group’un kurucu ortağı ve Boris Becker markasının tasarım koordinatörü Hande Gürsoy, dünyaca ünlü tenisçi Boris Becker’in ismini taşıyan markasıyla Avrupa’da yeni bir moda dalgası yarattı. Kısa bir sürede başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın farklı noktalarına 30 bin parça tekstil ihracatı yaptıklarının altını çizen Gürsoy, “Boris Becker markası, güç birliğine dayalı üretim modeli, tasarım kalitesi ve ihracat gücüyle Türk tekstilinin geleceğine yapılan yatırımdır” dedi.

ÜNLÜ TENİSÇİ MARKA OLDU

Kariyeri boyunca kazandığı madalyalarla gündem olan ve 17 yaşında Wimbledon’ı kazanan en genç tenisçi ünvanını taşıyan Boris Becker, bundan sonra etiketinde ‘Made in Turkey’ yazan tekstil markasıyla da konuşulacak.

Marka adı seçme konusunda son derece titiz davrandıklarının belirten MGS Group Kurucu Ortağı ve Boris Becker Tasarım Koordinatörü Hande Gürsoy şunları anlatıyor:

“Tekstil sektörüne yatırım fikrinin doğması ile birlikte MGS Group olarak bağlantıda olduğumuz yurt dışı kaynaklarımızı marka arayışında olduğumuz yönünde bilgilendirdik. Bu kapsamda önerilen isimler arasında; kariyeri boyunca altı kez Grand Slam şampiyonluğu, bir Olimpiyat Oyunları altın madalyasına sahip ve henüz 17 yaşındayken Wimbledon’ı kazanan en genç tenisçi ünvanını taşıyan Boris Becker ön plana çıktı. Sporcu kimliği ve başarılarıyla dünyaya ün salmış Boris Becker ismini hedeflediğimiz kategoride çok doğru bir marka olarak gördük ve yatırım yapmaya karar verdik.”

12 ÜRETİCİSİ VAR

Bundan sonra Boris Becker markasının daha çok duyulacağını belirten Hande Gürsoy, “Birlikte çalıştığımız 12 üreticimiz ile ürünlerimizin tamamını Türkiye’de üretiyoruz. Boris Becker her yeni sezon koleksiyonu ile kendini geliştiren ve kendi alanında fark yaratma olgusuyla yenilik peşinde olan bir marka. Bu yaklaşımla her koleksiyonda ürün çeşitliliğimiz artıyor ve beraberinde yeni iş ortaklıkları getiriyor. Bizim için büyümek, eğer iş ortaklarımız ile birlikte büyüyorsak anlamlı. Boris Becker markasının arkasında Türk tasarımcı ve üreticilerinin yer alması, etiketinde Made in Turkey yazması çok gurur verici” diye ekliyor.

TÜM AB’DE BÜYÜYECEK

Hande Gürsoy, Avrupa’da kısa sürede elde ettiği yüksek satış rakamları sonrası Harvey Nichols ve Brandroom mağazaları ile Brandroom-online üzerinden satış anlaşması yaparak Türkiye pazarına giren Boris Becker markasının pandemi dönemindeki elde ettiği bu başarıyı şunlara bağlıyor: “Üreticilerimizin Türkiye’de olması, Harvey Nichols, Brandroom ve Emaar Square Mall içerisinde bulunan Galeries Lafayette gibi değerli markalarla yaptığımız işbirliği anlaşmaları bu kriz dönemini avantaja çevirmemizi sağlayan önemli unsurlar oldu.”

Yurtdışında hali hazırda Almanya, İspanya, İsviçre, İtalya, Fransa, Portekiz’deki distribütörleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracatlarını tüm Avrupa’ya yayılması için çalıştıklarına da değinen Hande Gürsoy, “Avrupa büyüme planlarına Balkan ülkeleri, Orta Doğu, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ihracatlarının da eklenmesi 2021 ana büyüme hedefimizin mihenk taşını oluşturuyor” diyor.

KENDİ MAĞAZALARINI AÇACAK

Online satış kanalı için yatırımlarının da aralıksız sürdüğünü anlatan Hande Gürsoy, şunları ekliyor:

“Önümüzdeki üç yıllık plan kapsamında; kendi mağazamızı hizmete açacak ve beraberinde oluşturacağımız franchising sistemi ile Boris Becker mağazacılığını yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştıracağız” dedi.

Markanın 2021 yılı hedefleri arasında dünyaca ünlü e-ticaret kanallarındaki satış hacmini artırmak ve kanal sayısını genişletmek yer alıyor.