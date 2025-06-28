Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde kurulmuş köyün ahşap oymacılığının en güzel örneklerinden birini barındıran 600 yıllık camisinin tarihi geçmişe ışık tuttuğunu dikkat çeken Uçar, "Özellikle tarihi Sarıhacılar köyünde tarihi İpek Yolu ve 600 yıllık caminin bulunması bizi buraya yönlendiren ana nedenlerden bir tanesi oldu.

Tabi ki köy içinde mimari yapı, bazı evlerin gerçekten çok güzel restore edilmiş olması, o aranılan otel atmosferinin dışında aranan ortamı sunuyor olması bizim için buraya uğramamız için çok iyi bir sebep oldu diyebilirim" ifadelerini kullandı.