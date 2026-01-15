2026'nın en iyi seyahat rotaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir destinasyon da listede!

Dünyaca ünlü turizm ve yaşam tarzı dergisi Travel + Leisure, 2026 yılı için "yılın en iyi seyahat rotaları" listesini yayımladı. 100’ü aşkın destinasyon arasından seçilen 50 rota yiyecek-içecek, büyük şehirler, kültürel keşif, mavilikler, sıradışı rotalar, plaj keyfi ve doğaseverler gibi kategorilerde sıralandı.

Listede plaj keyfi kategorisinde Türkiye’den bir destinasyon da yer aldı. Peki, bu kategoride hangi rotalar öne çıktı? İşte liste…