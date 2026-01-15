ARA
  2026'nın en iyi seyahat rotaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir destinasyon da listede!

2026'nın en iyi seyahat rotaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir destinasyon da listede!

Travel + Leisure, 2026 için “yılın en iyi seyahat rotaları” listesini açıkladı. Seçkide Türkiye’den de bir destinasyon yer aldı. Peki, listede yer alan rotalar hangileri?


2026'nın en iyi seyahat rotaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir destinasyon da listede!

Dünyaca ünlü turizm ve yaşam tarzı dergisi Travel + Leisure, 2026 yılı için "yılın en iyi seyahat rotaları" listesini yayımladı. 100’ü aşkın destinasyon arasından seçilen 50 rota yiyecek-içecek, büyük şehirler, kültürel keşif, mavilikler, sıradışı rotalar, plaj keyfi ve doğaseverler gibi kategorilerde sıralandı. 

Listede plaj keyfi kategorisinde Türkiye’den bir destinasyon da yer aldı. Peki, bu kategoride hangi rotalar öne çıktı? İşte liste…

1 Anguilla, Karayipler

Anguilla, Karayipler

Listede Karayipler’in bir numaralı adası seçilen Anguilla yer alıyor. Ada, küçük yüz ölçümüne rağmen gastronomisi, plajları ve restoranlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

2 Türkiye, Bodrum

Türkiye, Bodrum

Önemli tatil beldelerinden Bodrum, listede "Türkiye'nin St. Tropez'si" olarak adlandırıldı. Ayrıca, Skyscanner’ın son trend raporuna göre Bodrum’a olan ilgi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 85 arttı.

Muğla'nın önemli tatil noktası Bodrum, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

3 Cayman Adaları, Karayipler

Cayman Adaları, Karayipler

Karayipler'in gastronomi başkenti kabul edilen Cayman Adaları listede yer alan bir diğer destinasyon oldu. Ada, turistlere şnorkel yapılabilecek alanların yanı sıra tarladan sofraya yemek deneyimi de sunuyor.

4 ABD, Miami

ABD, Miami

Popüler tatil rotalarından olan Miami de listede yer aldı. Miami, lüks konaklama seçenekleri ve plajlarıyla turistlerin gözde noktalarından.

5 ABD Florida, Naples

ABD Florida, Naples

Listede yer alan Naples, plajlarının yanı sıra kültür ve sanat etkinlikleriyle de öne çıkıyor.

6 Japonya, Okinawa

Japonya, Okinawa

Dünyanın ünlü “Mavi Bölgeleri” arasında yer alan Okinawa, bozulmamış plajları, tüplü dalış noktaları ve doğayla iç içe yapısıyla öne çıkıyor.

Okinawa aynı zamanda "Japonya'nın Hawaii'si olarak da biliniyor.

7 Meksika, Riviera Nayarit

Meksika, Riviera Nayarit

Listede yer alan Riviera Nayarit, altın rengi kumsalları ve kültürel açıdan zengin küçük kasabalarıyla öne çıkıyor.
