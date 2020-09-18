Britanyalıların seyahat aramalarında Türkiye, Yunanistan ve İtalya’nın toplamını geçti. İstanbul, Dalaman ve Antalya artık Skyscanner’ın en çok aranan 10 güzergahı arasında yer alıyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Birleşik Krallık (BK) Ulaştırma Bakanlığı’nın seyahat koridorları listesinden daha fazla ülkenin çıkarılması sonrası Eylül’de Türkiye tatillerine olan ilgide büyük bir sıçrama görüldü.

Temmuz ayı sonunda listeden ilk İspanya çıkarılmıştı. O zamandan beri karantina listesine Fransa, Portekiz ve Hırvatistan gibi popüler tatil bölgelerinin de aralarında olduğu ülkeler hafta hafta eklendi.

Dışişleri Bakanlığı’nın güvenli ülkeler listesinde de yer alan Türkiye, gezginlerin BK’ya döndükten sonra 14 gün karantinada kalmasına gerek kalmayan bir avuç ülkeden biri.

Karşılaştırma sitelerine göre Türkiye’ye yönelik ilgi, yılın bu zamanı için olağan dışı bir şekilde arttı.

Skyscanner, İstanbul, Dalaman ve Antalya’nın Eylül ayında ilk kez en çok aranan 10 güzergah arasına girdiğini belirtti.

İşin doğrusu, Ağustos’un son iki haftası (12-31) ve Eylül’ün ilk iki haftası (1-14) arasında söz konusu güzergahlara dair yapılan aramalar yüzde 115 arttı.

Tatil karşılaştırma sitesi TravelSupermarket’te de Türkiye’deki tatil paketlerine yönelik ilgide benzer sıçramalar gözlendi.

8-15 Eylül haftası yapılan ve 11 Eylül’le 31 Ekim tarihleri arasında başlayan tatil paketlerinin karşılaştırıldığı tüm aramaların yüzde 30’u Türkiye’ye yönelikti.

Geçen yıl aynı dönemde bu oran sadece yüzde 8’ken, şimdi Yunanistan (yüzde 15) ve İtalya’nın (yüzde 10) toplamını geçti.