Dedeman Hotels & Resorts International’ın ilk franchise oteli “Park Dedeman Adıyaman” hizmete açıldı.

Dedeman Turizm Yönetimi ve Karahan Menzil Turizm arasında yapılan anlaşma ile misafirlerini Dedeman marka standartlarıyla ağırlamaya başlayan Park Dedeman Adıyaman’ın resmi açılışı yapıldı. Açılış töreninde ilk olarak söz alan, turizm sektörünün yanı sıra akaryakıt, tekstil ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren Karahan Menzil Turizm Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özdemir, “Adıyaman ilimize büyük değer katacak olan Dedeman markası, bölgenin tek uluslararası markalı oteli olma özelliğini taşıyor. Park Dedeman Adıyaman otelimiz, sadece bölgeyi değil, çevredeki diğer illeri de besleyecek bir konumda bulunuyor. Dedeman’ın ilimizdeki varlığının, bölge turizmine büyük katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Kalite ve misafirperverlik ile özdeşleşen Dedeman markası ile yaptığımız bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz, ilimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Dedeman’dan franchise atılımı

Törende, Park Dedeman otellerine bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Dedeman markası olarak 55 yıldır turizm ve otelcilik sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bugüne kadar management sistemi ile büyüyen markamız için şimdi yeni bir dönem başlıyor. Park Dedeman Adıyaman ile franchise sistemine adım atmış oluyoruz. Bu yeni gelişmeyi zincirimizin 18. halkası olan ve ilk franchise otelimiz Park Dedeman Adıyaman’ın açılışında sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyorum” dedi.

Dedeman olarak bulundukları bölgelerdeki turizm değerlerini öne çıkarma misyonu ile hareket ettiklerini vurgulayan Banu Dedeman konuşmasına şöyle devam etti:

“Ülkemizin kültür turizmi için Güneydoğu Anadolu Bölgemizin önemi büyük. Park Dedeman Adıyaman, sadece ilk franchise otelimiz değil aynı zamanda Şanlıurfa ve Gaziantep’te yer alan otellerimizin ardından bölgenin 3. Dedeman oteli. Park Dedeman Adıyaman ile Güneydoğu Anadolu kültür turizmi üçgenini tamamlamış olduk.”

“Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz”

Konuşmasında Dedeman Hotels & Resorts International olarak kadının iş dünyasındaki rolünü ve varlığını önemsediklerinin, bu nedenle özellikle kadın istihdamını desteklediklerinin altını çizen Dedeman, aynı zamanda çocuk dostu bir marka olarak çevreye verdikleri değeri de ifade ederek, “Dünyayı gençlere miras bırakacağımıza değil, onlardan emanet aldığımıza inanıyoruz. Sürdürülebilir Turizm politikalarını hayata geçirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Türk turizm sektör paydaşları olarak, çalışanlarımız, ülkemizin önemli kurumları, devletimizin destekleriyle gurur veren başarılara imza attık. Başarıları paylaşırken pandemi gibi en sıkıntılı dönemleri de birlikte omuzladık. İyi günde kötü günde birbirimizi destekleyen yapımızı koruyarak bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” dedi.