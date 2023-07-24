Her sene o yıla ait en iyi lüks otellerin dünya genelinde değerlendirildiği, dünyayı dolaşan seyahat tutkunlarının vazgeçemedikleri adresler "En İyilerin En İyileri" listesinde yer almak için aday olabiliyor.

Oteller, dünyanın en seçici gezginleri tarafından tekrar tekrar denenerek test ediliyor. Yıllar içinde gerçekleşen seyahatlerde süreklilik sağlayacak biçimde sundukları lüks deneyim "dünyanın en iyileri" arasında yer almalarını sağlayacak kriteri oluşturuyor.

Robb Report'un hazırladığı listeye Türkiye'den de bir otel girdi. İşte dünya çapında en büyük 50 lüks otel...

1 Claridge’s - Londra, İngiltere

2 Le Bristol, Paris, Fransa

3 La Mamounia, Marakeş, Fas

4 Amangiri, Utah, ABD

5 Shinta Mani Wild, Kamboçya

6 Minaret Station, Yeni Zelanda

7 NIHI Sumba, Endonezya

8 Longitude 131, Avustralya

9 Selinda, Botsvana

10 Soneva Fushi, Maldivler

11 Gleneagles, İskoçya

12 Brown's Hotel, Londra, Birleşik Krallık

13 The Ritz Paris, Paris, Fransa

14 The Royal Hotel San Remo, San Remo, İtalya

15 Hotel Du Cap Eden Roc, Antibes, Fransa

16 The Beau Rivage Palace, Lausanne, İsviçre

17 Parilio Hotel, Paros, Yunanistan

18 Passalacqua, Lake Como, İtalya

19 Ultima Thule, Alaska, ABD

20 Clayoquot Wilderness, British Columbia, Kanada

21 The Post Ranch Inn, California, ABD

22 Blackberry Farm, Tennessee, ABD

23 Eden Rock St Barths, St Barthelemy

24 Nekupe, Nikaragua

25 Belmond Palacio Nazarenas, Cusco, Peru

26 Tierra Patagonia, Şile

27 Ibitipoca, Brezilya

28 White Desert Echo Camp, Antartika

29 Capella Lord Howe Island, Avustralya

30 Flock Hill, Yeni Zelanda

31 The Lindis, Yeni Zelanda

32 The Brando, Fransız Polinezyası

33 COMO Laucala Island, Fiji

34 Aman Tokyo, Japonya

35 The Oberoi Rajvilas, Hindistan

36 Taj Lake Palace, Hindistan

37 Ceylon Tea Trails, Sri Lanka

38 Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, Tayland

39 Banwa Private Island, Filipinler

40 Amankila, Endonezya

41 La Résidence Phou Vao, Laos

42 Museum Hotel, Türkiye

43 Bulgari Hotel, Dubai

44 Ritz-Carlton Amman, Lübnan

45 Alila Jabal Akhdar, Oman

46 The Silo, Güney Afrika

47 Tswalu Kalahari Reserve, Güney Afrika

48 Angama Mara, Kenya

49 Singita Pamushana, Zimbabwe