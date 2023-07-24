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  • Dünyanın en iyi 50 lüks oteli açıklandı... Türkiye'den de bir otel var

Dünyanın en iyi 50 lüks oteli açıklandı... Türkiye'den de bir otel var

Amerikan stil dergisi Robb Report, dünya çapında en lüks 50 otel listesini açıkladı. Bu yılki listeye Türkiye'den bir otel girdi.

24 Temmuz 2023 | 10:28
Son Güncellenme: 24 Temmuz 2023 | 17:20
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Dünyanın en iyi 50 lüks oteli açıklandı... Türkiye'den de bir otel var

Her sene o yıla ait en iyi lüks otellerin dünya genelinde değerlendirildiği, dünyayı dolaşan seyahat tutkunlarının vazgeçemedikleri adresler "En İyilerin En İyileri" listesinde yer almak için aday olabiliyor.

Oteller, dünyanın en seçici gezginleri tarafından tekrar tekrar denenerek test ediliyor. Yıllar içinde gerçekleşen seyahatlerde süreklilik sağlayacak biçimde sundukları lüks deneyim "dünyanın en iyileri" arasında yer almalarını sağlayacak kriteri oluşturuyor. 

Robb Report'un hazırladığı listeye Türkiye'den de bir otel girdi. İşte dünya çapında en büyük 50 lüks otel...

1
Claridge’s - Londra, İngiltere

Claridge’s - Londra, İngiltere

2
Le Bristol, Paris, Fransa

Le Bristol, Paris, Fransa

3
La Mamounia, Marakeş, Fas

La Mamounia, Marakeş, Fas

4
Amangiri, Utah, ABD

Amangiri, Utah, ABD

5
Shinta Mani Wild, Kamboçya

Shinta Mani Wild, Kamboçya

6
Minaret Station, Yeni Zelanda

Minaret Station, Yeni Zelanda

7
NIHI Sumba, Endonezya

NIHI Sumba, Endonezya

8
Longitude 131, Avustralya

Longitude 131, Avustralya

9
Selinda, Botsvana

Selinda, Botsvana

10
Soneva Fushi, Maldivler

Soneva Fushi, Maldivler

11
Gleneagles, İskoçya

Gleneagles, İskoçya

12
Brown's Hotel, Londra, Birleşik Krallık

Brown's Hotel, Londra, Birleşik Krallık

13
The Ritz Paris, Paris, Fransa

The Ritz Paris, Paris, Fransa

14
The Royal Hotel San Remo, San Remo, İtalya

The Royal Hotel San Remo, San Remo, İtalya

15
Hotel Du Cap Eden Roc, Antibes, Fransa

Hotel Du Cap Eden Roc, Antibes, Fransa

16
The Beau Rivage Palace, Lausanne, İsviçre

The Beau Rivage Palace, Lausanne, İsviçre

17
Parilio Hotel, Paros, Yunanistan

Parilio Hotel, Paros, Yunanistan

18
Passalacqua, Lake Como, İtalya

Passalacqua, Lake Como, İtalya

19
Ultima Thule, Alaska, ABD

Ultima Thule, Alaska, ABD

20
Clayoquot Wilderness, British Columbia, Kanada

Clayoquot Wilderness, British Columbia, Kanada

21
The Post Ranch Inn, California, ABD

The Post Ranch Inn, California, ABD

22
Blackberry Farm, Tennessee, ABD

Blackberry Farm, Tennessee, ABD

23
Eden Rock St Barths, St Barthelemy

Eden Rock St Barths, St Barthelemy

24
Nekupe, Nikaragua

Nekupe, Nikaragua

25
Belmond Palacio Nazarenas, Cusco, Peru

Belmond Palacio Nazarenas, Cusco, Peru

26
Tierra Patagonia, Şile

Tierra Patagonia, Şile

27
Ibitipoca, Brezilya

Ibitipoca, Brezilya

28
White Desert Echo Camp, Antartika

White Desert Echo Camp, Antartika

29
Capella Lord Howe Island, Avustralya

Capella Lord Howe Island, Avustralya

30
Flock Hill, Yeni Zelanda

Flock Hill, Yeni Zelanda

31
The Lindis, Yeni Zelanda

The Lindis, Yeni Zelanda

32
The Brando, Fransız Polinezyası 

The Brando, Fransız Polinezyası 

33
COMO Laucala Island, Fiji

COMO Laucala Island, Fiji

34
Aman Tokyo, Japonya

Aman Tokyo, Japonya

35
The Oberoi Rajvilas, Hindistan

The Oberoi Rajvilas, Hindistan

36
Taj Lake Palace, Hindistan

Taj Lake Palace, Hindistan

37
Ceylon Tea Trails, Sri Lanka

Ceylon Tea Trails, Sri Lanka

38
Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, Tayland 

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, Tayland 

39
Banwa Private Island, Filipinler

Banwa Private Island, Filipinler

40
Amankila, Endonezya 

Amankila, Endonezya 

41
La Résidence Phou Vao, Laos

La Résidence Phou Vao, Laos

42
Museum Hotel, Türkiye

Museum Hotel, Türkiye

43
Bulgari Hotel, Dubai

Bulgari Hotel, Dubai

44
Ritz-Carlton Amman, Lübnan

Ritz-Carlton Amman, Lübnan

45
Alila Jabal Akhdar, Oman

Alila Jabal Akhdar, Oman

46
The Silo, Güney Afrika

The Silo, Güney Afrika

47
Tswalu Kalahari Reserve, Güney Afrika

Tswalu Kalahari Reserve, Güney Afrika

48
Angama Mara, Kenya

Angama Mara, Kenya

49
Singita Pamushana, Zimbabwe

Singita Pamushana, Zimbabwe

50
Miavana by Time + Tide, Madagasakar

Miavana by Time + Tide, Madagasakar

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