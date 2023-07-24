Her sene o yıla ait en iyi lüks otellerin dünya genelinde değerlendirildiği, dünyayı dolaşan seyahat tutkunlarının vazgeçemedikleri adresler "En İyilerin En İyileri" listesinde yer almak için aday olabiliyor.
Oteller, dünyanın en seçici gezginleri tarafından tekrar tekrar denenerek test ediliyor. Yıllar içinde gerçekleşen seyahatlerde süreklilik sağlayacak biçimde sundukları lüks deneyim "dünyanın en iyileri" arasında yer almalarını sağlayacak kriteri oluşturuyor.
Robb Report'un hazırladığı listeye Türkiye'den de bir otel girdi. İşte dünya çapında en büyük 50 lüks otel...
1
Claridge’s - Londra, İngiltere
2
Le Bristol, Paris, Fransa
3
La Mamounia, Marakeş, Fas
5
Shinta Mani Wild, Kamboçya
6
Minaret Station, Yeni Zelanda
8
Longitude 131, Avustralya
10
Soneva Fushi, Maldivler
12
Brown's Hotel, Londra, Birleşik Krallık
13
The Ritz Paris, Paris, Fransa
14
The Royal Hotel San Remo, San Remo, İtalya
15
Hotel Du Cap Eden Roc, Antibes, Fransa
16
The Beau Rivage Palace, Lausanne, İsviçre
17
Parilio Hotel, Paros, Yunanistan
18
Passalacqua, Lake Como, İtalya
19
Ultima Thule, Alaska, ABD
20
Clayoquot Wilderness, British Columbia, Kanada
21
The Post Ranch Inn, California, ABD
22
Blackberry Farm, Tennessee, ABD
23
Eden Rock St Barths, St Barthelemy
25
Belmond Palacio Nazarenas, Cusco, Peru
26
Tierra Patagonia, Şile
28
White Desert Echo Camp, Antartika
29
Capella Lord Howe Island, Avustralya
30
Flock Hill, Yeni Zelanda
31
The Lindis, Yeni Zelanda
32
The Brando, Fransız Polinezyası
33
COMO Laucala Island, Fiji
35
The Oberoi Rajvilas, Hindistan
36
Taj Lake Palace, Hindistan
37
Ceylon Tea Trails, Sri Lanka
38
Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, Tayland
39
Banwa Private Island, Filipinler
41
La Résidence Phou Vao, Laos
44
Ritz-Carlton Amman, Lübnan
45
Alila Jabal Akhdar, Oman
46
The Silo, Güney Afrika
47
Tswalu Kalahari Reserve, Güney Afrika
49
Singita Pamushana, Zimbabwe
50
Miavana by Time + Tide, Madagasakar