Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıklaması Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki turizm sektörü temsilcilerini mutlu etti. Otellerde 12-25 Temmuz arası yoğunluk yüzde 90’ın üzerine çıktı. Turizmcilerden vatandaşlara ‘rezervasyonsun gelmeyin’ çağrısı yapıldı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine, Ramazan Bayramı’nda kapalı olan tesislerin bu bayramda kaybı telafi edeceğini ifade etti.

Ege kıyılarındaki tesislerde bayram tatili sürecinde doluluk oranının yüzde 90’ların üzerinde olduğunu belirten İşler, “Özellikle 12-25 Temmuz arası çok yoğun. Gün yaklaştıkça yüzde 100’lere ulaşacak gibi görülüyor. Vatandaşlarımızın rezervasyon yapmadan anlık bir plan yapmalarını önermiyoruz. Aksi takdirde yer bulmakta zorlanabilirler.” diye konuştu.

Kovid-19’a karşı aşılanma sürecinde elde edilen başarının turizme de yansıdığını, temmuz ayında salgın etkilerinden arınmış bir dönem geçirdiklerini aktaran İşler, “İstanbul’dan akın akın Ege’ye bir akış var. Ayvalık’tan Marmaris’e kadar çok ciddi bir ilgi var. Otoyol bağlantısı nedeniyle İzmir ve çevresindeki tatil merkezleri de tercihte öne çıktı. Her bütçeye tatil imkanı sağlaması nedeniyle de Ege’de yoğunluğun arttığını gözlemliyoruz.” dedi.

“Turizme can suyu olacak”

Federasyonun başkan yardımcılarından Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden ise 9 günlük tatilin turizme can suyu olacağını dile getirdi.

Tesislerdeki hareketliliğin memnuniyet verici olduğuna işaret eden Özden, “Bu süre turizmi oldukça olumlu etkiler. İnsanları uzun tatil yapmaya teşvik eder. İlk 2 günü kurban kesmek için ayıracak vatandaşlar, tatil için de vakit bulabilecek. Bölgemizdeki oteller dolmak üzere. 9 günlük bayram tatili, turizme kesinlikle bir can suyu olacaktır ve turizmciye nefes aldıracaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Termal tatil sahillere alternatif oldu

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen de sahillerdeki doluluk nedeniyle farklı tatil tercihlerinin ön plana çıktığına dikkati çekti.

Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen ören yerlerinden olan Pamukkale’de de bayram tatili sürecinde yoğunluk yaşanacağını kaydeden Şen, “Denizli’deki termal tesislerde konaklama ücretleri sahil yörelerine göre neredeyse dörtte bir fiyatına. Fiyatların yüksekliğinden yakınanlar, bütçesine göre yer arayanlar bizim gibi termal bölgelere rağbet gösterecekler. Pamukkale’deki dolulukların gelecek hafta artmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.,

Antalya’ya yerli ve yabancı turist ilgisi

Sezonun başlaması, normalleşme süreci ve Rusya’nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasıyla hareketliliğin arttığı turizm merkezlerinde, özellikle sahil kesimlerde yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinde otellerdeki doluluk oranlarının yüksek olması bekleniyor. Rezervasyonların devam ettiği Antalya’da her bütçeye uygun tatil imkanı sunuluyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, AA muhabirine, Antalya’nın yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bölgede yoğun rezervasyon yapıldığını aktaran Turgut, “Sıkıntımız yok. Rezervasyonlar yüzde 80’inin üzerinde seyrediyor. Geçen seneye göre çok daha iyi. Temmuz, ağustos rezervasyon verileri çok iyi gidiyor. Günlük yurt dışından 250, 300 uçak geliyor. Rusya ve Almanya’nın yanı sıra Polonya ve Romanya’da dikkati çekici gelişmeler oldu. Dolu dolu bir bayram olacak, yüksek doluluklar bekliyoruz. Tatilde salgınla mücadeleyi unutmayalım. Yokmuş gibi davranmak hata olur, tatilinizde tedbirlerinizi sürdürün.” diye konuştu.

“Helal turizm konseptlerindeki otellerde boş yer yok”

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan da helal turizm konseptlerindeki otellerde boş yer olmadığını dile getirdi.

Geleneksel otellerin de yüzde 99’unun dolu olduğunu belirten Turhan, şunları kaydetti:

“Bayram dolayısıyla yoğun bir talep var. Bayram öncesi ve sonrası için de tatil rezervasyonu yaptıranlar çok. 15 Ağustos’a kadar oteller dolu gidiyor. Geç başlayan sezon için iyi bir motivasyon oldu. Sektöre doping etkisi yarattı. Kısıtlamaların kalkmasıyla insanlar hemen rezervasyon yaptırıp, istediği saatte yola çıkıyor. ‘Yer bulamazsam araçta uyurum’ diyerek tatile çıkan insanlar var.”

“Tatilde salgın tedbirleri unutulmasın”

Turizmde “Her şey dahil” sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay da bayram için otellerin büyük bölümünün dolduğunu bildirdi.

Hareketliliğin önemli olduğuna değinen Kınay, “Tatile çıkacaklar mutlaka rezervasyon yaptırsın. Yer bulsalar da istedikleri gibi olmaz. Hem Türk misafirler tatile çıkıyor hem Rus misafirler son günlerde akın akın geliyor.” dedi.

Kınay, tatile çıkacakların hem seyahatte hem tatilde salgın kurallarına uymasını isteyerek, tesislerin sertifikalı hizmet verdiğini ancak tatilcilerin de her aşamada kurallara uyması gerektiğini ifade etti.