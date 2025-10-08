Hepsi binlerce yıllık: Türkiye'de bulundular

Ersoy'un paylaşımı şöyle:

Anadolu sofralarının kökenine ışık tutuyoruz.

Kütahya Tavşanlı Höyük’te 4000 yıllık nohut, Konya Çatalhöyük’te 8600 yıllık, Eskişehir Küllüoba ve Karaman Topraktepe’de binlerce yıllık ekmek kalıntılarını gün yüzüne çıkardık.

Bu buluntular, Anadolu’nun üretim geleneğini, inanç sistemlerini ve sofra kültürünü bir bütün olarak gözler önüne seriyor.

Bugün nasıl gastronomide Türkiye konuşuluyorsa, binlerce yıl önce de Anadolu aynı bereketin ve kültürel zenginliğin merkeziydi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, bu köklü mirasın izlerini sürmeye ve geçmişimize ışık tutmaya devam ediyoruz.