ARA
DOLAR
41,70
0,01%
DOLAR
EURO
48,55
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
5422,70
1,52%
GRAM ALTIN
BIST 100
10831,55
0,16%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hepsi binlerce yıllık: Türkiye'de bulundular

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün nasıl gastronomide Türkiye konuşuluyorsa, binlerce yıl önce de Anadolu aynı bereketin ve kültürel zenginliğin merkeziydi" dedi.


Hepsi binlerce yıllık: Türkiye'de bulundular

Ersoy, Kütahya Tavşanlı Höyük’te 4000 yıllık nohut, Konya Çatalhöyük’te 8 bin 600 yıllık, Eskişehir Küllüoba ve Karaman Topraktepe’de binlerce yıllık ekmek kalıntılarını gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. Fotoğraflar şöyle:

Ersoy'un paylaşımı şöyle:

Anadolu sofralarının kökenine ışık tutuyoruz.

Kütahya Tavşanlı Höyük’te 4000 yıllık nohut, Konya Çatalhöyük’te 8600 yıllık, Eskişehir Küllüoba ve Karaman Topraktepe’de binlerce yıllık ekmek kalıntılarını gün yüzüne çıkardık.

Bu buluntular, Anadolu’nun üretim geleneğini, inanç sistemlerini ve sofra kültürünü bir bütün olarak gözler önüne seriyor.

Bugün nasıl gastronomide Türkiye konuşuluyorsa, binlerce yıl önce de Anadolu aynı bereketin ve kültürel zenginliğin merkeziydi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, bu köklü mirasın izlerini sürmeye ve geçmişimize ışık tutmaya devam ediyoruz.
İlgili Haberler
Çanakkale'de bulundular: Dünyada 3 tane var
Çanakkale'de bulundular: Dünyada 3 tane var
Tarihi kalenin giriş anahtarı toprak altından çıktı
Tarihi kalenin giriş anahtarı toprak altından çıktı
Karahantepe'de ilk kez bulundu: Ne anlama geliyor?
Karahantepe'de ilk kez bulundu: Ne anlama geliyor?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL