Türkiye pazarına 1955 yılında giriş yaparak ABD dışındaki ilk otelini açan Hilton, büyük önem verdiği Türkiye’deki geliştirme aşamasında olan 100. oteli Canopy by Hilton İstanbul Taksim için imza attı. Taksim 360’ın bir parçası olacak Canopy markası, Hilton’un ülkemizde faaliyet gösteren sekizinci markası olacak.

Hilton, Türkiye’ye giriş yapan ilk uluslararası zincir olma özelliğiyle ülkemiz için ayrı bir yere sahip. Marka için de Türkiye, ABD dışına açıldığı ilk ülke olması nedeniyle özel bir yere sahip. Türkiye’de yatırımlarına ara vermeden devam eden Hilton’un faaliyet gösteren 70 oteli bulunurken, geliştirme aşamasındakilerle birlikte 100’üncü otele ulaşılmış oldu. Butik ve şık konseptiyle öne çıkacak olan Canopy by Hilton İstanbul Taksim’in 2023 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Hilton, İstanbul’da halen Conrad Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton markaları çatısı altında 25 otel işletiyor.

Hilton Türkiye Yatırım Yönetici Direktörü Tuğrul Temel, Türkiye’de 100’üncü otele ulaşmanın Hilton için özel bir dönüm noktası olduğunu söylüyor.

Canopy markasının yerel dokuyu ve yeme-içmeyi deneyimlemeyi öne çıkardığına dikkat çeken Temel, “110 odalı Canopy by Hilton İstanbul Taksim, İstanbul’un en dinamik bölgelerinden biri olan Taksim’e yoğun bir enerji getirecek” diyor.

Canopy by Hilton’un zamandan bağımsız, kaybolmayan yerel değerleri otellere yansıtan, yiyecek-içecek odaklı bir marka.

HİLTON ÇATISI ALTINA GİRMEK İSTİYORLAR

Hilton’un Türkiye’de olmayan markalarının hepsinin Türkiye’ye gelmesini istediklerini belirten Temel, şunları söylüyor:

“Canopy markasıyla İstanbul’da başka lokasyonlarda olabiliriz, öne çıkan kentlerde de açılabilir, önemli olan karlılık. Her şehirde sosyalleşmek, alışveriş yapmak için nerelere gidiliyorsa Canopy’nin de hedef yerleri oralar. Hayal olan projeler ekonomiden dolayı elendi. Kendi başına hikayesi olan otellerin koleksiyon markaların çatısı altına girip daha iyi kazanmak istiyorlar, biz de Hilton’un onayladığı şekilde işletme şansı sunuyoruz. Hijyen standartlarımız, insanlar bildikleri güvendikleri markalarda kalmayı tercih ediyorlar.”

DÜNYAYA TÜRKİYE’DEN AÇILDI

Hilton Türkiye Üst Sınıf ve Lüks Oteller Ülke Müdürü Armin Zerunyan, Türkiye’nin Hilton’un 65 yıl önce uluslararası ölçekte faaliyete başladığı ilk ülke olduğunu, markanın Türkiye’den sonra dünyaya açıldığını vurguluyor.

Hilton için Türkiye pazarında 100’üncü otele ulaşmanın bu pazarla olan uzun süreli ve verimli ilişkileri göstermesi açısından çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Zerunyan, “Varlığımızı her geçen gün güçlendirdiğimiz bu önemli pazarda oluşturduğumuz eşsiz birikim ve kurumsal mirasımız ile iftihar ediyoruz” diye konuşuyor.

3 BİN YENİ İSTİHDAM GELECEK

Hilton’un şu anda Türkiye’de faaliyette olan tesislerinde 5 bin çalışanı bulunduğunu belirten Zerunyan, imzalanmış projelerle birlikte 3 bin ek istihdamın daha geleceğini söylüyor.

Dünyada 7 bin civarı oteli olan Hilton franchise ya da kendisi kontratlı işletme modeliyle otelleri işletiyor. Türkiye’deki otellerin büyük çoğunluğu kontratlı modelle işletilmekte.

ÇİN HARİÇ HER YERDEN TURİST AĞIRLIYORUZ

Bu yıl turizmde iyi bir yıl beklediklerini belirten Zerunyan, pazara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“İstanbul’da genel pazara baktığımızda 2019 yılı doluluklarına yaklaştık, önümüzdeki dönemde 2019’u geçebiliriz. Son haftalarda İstanbul otellerinde yüzde 70 civarında ortalama doluluk rakamları var. Yerine konumuna göre otellerin dolulukları değişiyor. Diğer Avrupa kentlerine göre İstanbul güzel bir çıkış yakaladı. STR raporu da bu değişimi ortaya koyuyor. THY dünyanın birçok ülkesinden turist getiriyor. Pandemi kalkar kalkmaz İstanbul ve güney kesimi ilgi gördü. Son iki yılı geride bırakırsak seyahat kısıtlamaları azaldıkça Afrika, Asya, Hindistan dahil her yerden turist ağırlıyoruz. Ağırlamadığımız tek pazar Çin. O pazar olmadan bile iş için, gezmek için, toplantı için yurtdışından gelen var. Türkiye’de iç turizm de canlandı. Türkiye’deki otellerin genelinde doluluklar iyi.”

PANDEMİDE HER ŞEY RESETLENDİ İSTANBUL ÖNE ÇIKTI

Pandemi döneminde ertelenen düğün ve etkinlikler de içinde bulunduğumuz dönemde yeniden hareketlenmiş durumda.

Düğün ve sezonunun hızlı açıldığına dikkat çeken Zerunyan, yaşanan gelişmeleri şöyle özetledi:

“İç pazar ve Hindistan pazarı bizim için önemli. Toplantılarda da hareketlenme var ancak kongre turizmi zaman isteyen, sürece bağlı bir segment. Büyük kongrenin organizasyonu uzun süre istiyor. Kongre ve etkinlikler geri döndü ama gelecek yıllar daha iyi olacaktır. Yurtdışı fuarlardan edindiğimiz izlenimlere göre bu segment hızla geri geliyor, en verimli segmentlerin başında. THY’nin kolay ulaşım sağlaması, Türkiye’nin vize kolaylığı sağlaması İstanbul’un tercih edilmesini sağlıyor. Pandemide her şey resetlendi ve İstanbul öne çıktı.”

MENÜLER YEREL ÜRÜNLERLE OLUŞTURULUYOR

Küresel tedarik zincirindeki yavaşlamadan dolayı termikler uzadı, işler yavaşlıyor bu nedenle yerel ürünlere olan talep artıyor. Hilton da menülerinde yerel ürünleri kullanmaya başlamış durumda.

Zerunyan, “Uluslararası tedarik zincirindeki kırılma yerel ürünlerin kullanımını, menülerin böyle oluşturulmasını sağlıyor. 200-250 km çaptaki alandan tedarik edilen ürünlerin kullanıldığı menüler yapıyoruz” diyor.

Canopy by Hilton Küresel Kategori, Yaşam Tarzı ve Global Marka Başkanı Phil Cordell, “İstanbul’un en ünlü noktalarından biri olan Taksim Meydanı’nın kalbinde yer alan tesisimizle Canopy by Hilton markasının Türkiye’de lansmanını yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Konuklarımızı çevreyi keşfederek geçen bir günün ardından dinlenip enerji toplarken benzersiz bir tasarımın yanı sıra otantik yiyecek ve içecekleri deneyimleyebilecekleri, toplumun doğal bir uzantısı olarak tasarlanan Canopy by Hilton tesislerinde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz” dedi.