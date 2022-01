Dünyanın en büyük zincirlerinden biri olan Hilton, dünya çapında 18 markası ve 6 bin 700 oteli ile hizmet veriyor. Hilton Türkiye Yatırım Yönetici Direktörü Tuğrul Temel, Türkiye’nin Kuzey Amerika’dan sonra Hilton’un en büyük pazarlarından biri olduğunu markanın Türkiye’deki büyümesini sürdüreceğini söylüyor. Temel, İstanbul ve İzmir öncelikli olmak üzere Türkiye’nin büyük kentlerinde ve resort bölgelerinde büyümek üzere araştırmalarının sürdüğünü vurguluyor. Tapestry Collection By Hilton ve Canopy By Hilton gibi markaların da önümüzdeki dönemde Türkiye pazarına getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye pazarına 1950’li yıllarda giriş yapan Hilton için Türkiye Kuzey Amerika’dan sonra en büyük pazarlardan biri. Dünya çapında 18 markası ve 6 bin 700 oteli ile hizmet veren Hilton, önümüzdeki dönemde dünya çapında 2 bin 600 yeni otel planlıyor. EMEA bölgesinde 580 otel ile faaliyet gösteren marka, burada 360 yeni otel planlıyor.

Türkiye pazarında 70 olan otel sayısına da önümüzdeki yıllarda 25 yeni otelin eklenmesi planlanıyor. Hilton Türkiye Yatırım Yönetici Direktörü Tuğrul Temel ile markayı ve büyüme planlarını konuştuk.

Hilton için Türkiye pazarının öneminden bahseder misiniz?

Hilton Türkiye’de köklü bir geçmişe sahip. Hilton İstanbul Bosphorus dünyada en uzun süredir hizmet veren uluslararası otelimiz. Kurumsal olarak 18 markayı çatısı altında barındıran Hilton Türkiye’de halen 7 markası hizmet veriyor. Türkiye, Kuzey Amerika’dan sonra Hilton’un en büyük pazarlardan biri. Hilton’un şu anda Türkiye’de faaliyette olan 70, geliştirme aşamasında olan 25’ten fazla oteli bulunuyor. Toplamda bu tablo yaklaşık 17 bin 500 odaya tekabül ediyor.

Salgın dönemi turizm sektörünü nasıl etkiliyor?

Covid-19 aşı programları dünya genelinde devam ederken, iç turizmin dış turizmden daha dayanıklı olduğunu gördük. Hükümetlerin kısıtlamaları hafifletmesiyle, otel ve restoranlardaki hareketlilik seviyesi de aynı oranda artmaya başladı. Ağustos 2021’deki STR verilerine göre, Avrupa şehirleri dolulukta yüzde 41,3’lük bir artış yaşarken, İstanbul yüzde 100,1’lik gibi büyük bir artış gördü.

Büyüme stratejinizden bahseder misiniz?

Hilton, sermaye yatırımcısı otel sahiplerine yönelik otel işletmeciliği ve franchising hizmetleri sunan, gayrimenkulsüz bir iş modeline sahip. Bu modelin başarısı, Hilton markalarının otel sahiplerinin varlıklarına kattığı değer ve 102 yıllık otelcilik tecrübesiden kaynaklanıyor. Hilton ortaklarıyla sektörün 15-20 yıl ilerisini öngörerek uzun vadeli anlaşmalar yaptığından, kısa vadeli ya da dönemsel sorunlar karşısında her zaman gücünü koruyor. Pandeminin başından bu yana sektörü ve ziyaretçilerini mümkün olan en üst seviyede korumak için çalışmalar yürütüyor; müşterileri için sunduğu esnek koşullar, ziyaretçiler ve çalışanlar için artırılmış temizlik/güvenlik standartları, otel sahipleri ve çalışanlar için küresel lobi faaliyetleri bu çalışmaların ilk sıralarında yer alıyor.

Pandemi ile birlikte hijyen standartlarının önem kazanması markalı otellere ilgiyi artırdı. Bu durum size nasıl yansıdı?

Evet pandemi ile birlikte mevcut oteller marka çatısı altına girmeyi tercih ediyor. Bu da otellerin dönüşümü anlamına geliyor. Dönüşüm otelleri 2021’in üçüncü çeyreğinde, Hilton’un küresel otel açılışlarının yaklaşık üçte birini oluşturdu, bu hacmin yüzde 26’sı da Avrupa’da hayata geçti. Hilton’un Avrupa’daki genişlemesi, özellikle Collection ve Lifestyle markaların büyümesi bölgedeki üst segment eğlence lokasyonlarında yeni alternatifler yaratacak.

Dönüşüm hangi markalarınızla oluyor?

Hilton özellikle Double Tree by Hilton (DTbH) ve Curio Collection by Hilton gibi markalarıyla; beklentinin altında kar getiren, tamamlanmamış veya ticari olarak hali hazırda kullanılamayacak mevcut yapıları dönüştürmek için iş birliği yapıyor. Dönüşüm otelleri, pandemi nedeniyle yavaşlayan sektörün büyüyebilmesinde kritik rol oynadı. Hem markalı otellerde hem de bağımsız tesislerde dönüşüm projelerine tanık olduk. Biz Türkiye’de bu alandaki pandemiden çok önce başlatmıştık ki Hilton İstanbul Maslak, Hagia Sofia Mansions İstanbul, Susona Bodrum LXR Hotels & Resorts gibi oteller de bunun en özel örnekleri olarak sayılabilir.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’de hangi markalarınızla büyümeyi planlıyorsunuz?

DoubleTree by Hilton, faaliyetteki ve yapım aşamasındaki toplam 6.000’den fazla odasıyla pazardaki en büyük Hilton markası. Türkiye’de DoubleTree by Hilton markası altında 27 otel bulunuyor.

Dönüşüm stratejimizin ana hedefi Türkiye’deki yerel yatırımcıları desteklemek; Hilton olarak yerel yatırımcıları ticari performans avantajlarımızdan yararlandırırken aynı zamanda kendi kimliklerini de

koruyabilmelerine olanak sağlıyoruz. Yerel yatırımcılar uluslararası saygı duyulan bir marka ve sürdürülebilir bir iş ortağı olarak Hilton’a güveniyor.

Turizm sektörü zorlu bir dönemin ardından iyileşme sürecine girdi. Bu dönemde Hilton neler yapıyor.

İyileşmeye Hilton liderlik ediyor. Toparlanma dönemine girerken küresel ağımızdan faydalanıyoruz. Hampton by Hilton ABD’de olduğu gibi Avrupa’da iyileşme sürecine liderlik ediyor. Marka özellikle yerli turistlere ve katma değerli hizmet arayan iş gezginlerine cazip geliyor. Büyük kurumsal ve grup seyahatlerinin Covid sonrası yeniden tesis edilmesi daha uzun sürdüğü için, piyasalarda toparlanacak ilk segment ekonomi olacaktır. Hampton by Hilton mülklerinin sahipleri, Hilton Honors tarafından sağlanan ticari yeteneklerden ve pazardaki marka değerinden (önde gelen RPI endeksi dahil) yararlanıyor.

Hampton by Hilton, yaklaşık 123 milyon üyeye sahip yüksek sadakat programı, hizmet kültürü ile yatırımcı getirilerini en üst düzeye çıkarıyor; müşterilere uygun fiyatlı odalar sunarken, otel sahipleri için yüksek doluluk ve verimli operasyonlar sağlıyor. Bir Hampton by Hilton oteli, açıldıktan sonra dört aydan kısa bir sürede yüzde 100 RevPAR Endeksine ulaşıyor. Ayrıca, AD&C (mimari tasarım ve taaahüt) ve diğer ticari konularda otel sahiplerine ve işletmecilerine yardımcı olan özel bir açılış öncesi ekibine sahip.

Yeni prototipler de geliştiriyorsunuz…. Bunları Türkiye’de uygulayacak mısınız?

Hampton by Hilton kısa zaman önce tasarımında bir yenilenmeye gitti; yeni konseptteki ilk oteller Londra Ealing ve Madrid’de açıldı. Yeni tasarım, verimli operasyonel kullanım ve misafir deneyimini geliştirmek için tasarlanmış canlı sosyal alan değerlerini sunuyor. Yeni tasarım, ücretsiz sıcak kahvaltı, seçkin 7/24 menü ve bara ev sahipliği yapmak üzere tasarlanarak, gün boyunca çalışan esnek sosyal alanlara odaklanıyor. Karşılama alanı karışık oturma düzenine sahip geniş açık alanlar, samimi ve esnek bir alan yaratıyor. The Hub ve Living Zone dinamik ve rahat bir atmosfer sağlarken, Gathering Zone mekanları gündüzden geceye değişiyor. Çeşitli toplantı bölmeleri ile Game Station, eğlenceli ve keyifli alanlar sunuyor. Yakın zamanda, İstanbul Sirkeci, Sakarya ve Antalya havalimanında açılacak olan Hampton by Hilton mülklerinin tümü bu yeni prototipi içerecek.