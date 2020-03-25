LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

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Uluslararası Çalışma Örgütü, geçtiğimiz haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurmuştu. Raporda, Kovid-19’un milyonlarca kişiyi işsizliğe, istihdam açığına ve çalışanları da yoksulluğa sürükleyebileceğine işaret edilerek salgına karşı kararlı, eşgüdümlü ve acil müdahale için önlemler alınması çağrısı yapıldı. Bu süreçte ülkemizde de ekonomiyi korumaya yönelik tedbir paketi açıklandı. Ancak bu süreçte mevsimsel çalışan sayıları milyona yaklaşan işçiler unutuldu.

İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği (İNKAY) Başkanı Okay Çıkan, yaşanan sürecin can sıkıcı bir süreç olduğuna dikkat çekerek özellikle sayıları binleri aşan mevsimsel işçilerin en zor durumda olan kesimi oluşturduğunu vurguluyor.

Çıkan, “Çalışanlar için devlet, işverenler kısa çalışma ödeneği gibi umut verdi. Mevsimsel işçiler için hiç kimse bir şey yapmadı. Onlarla ilgili bir çalışma, düzenleme yapılmalı. Karı koca böyle çalışanlar var. Bu insanlara sahip çıkılmalı” yorumunu yapıyor.

Turizm personeline ve özellikle de sezonluk çalışanların sorununa dikkat çekmek isteyen İNKAY, #TurizmPersoneliNeYapsın hashtagi ile 19 Mart’ta paylaşım yaptı. Okay Çıkan, bu paylaşımla mevsimsel çalışanlara destek için de adım atılmasını hedeflediklerini söylüyor.

Turizm başta olmak üzere birçok sektörde şu anda birçok insan işsiz kalmış durumda. Kapanan oteller, restoranlar ve şirketler bu süreçte çalışanlarını ya ücretsiz izne çıkarıyor ya da tamamen işten çıkarıyor. Ülkemizde de işsizler ordusunun artmasından endişe ediliyor.

TUI gibi dünya devi birçok şirket operasyonlarını durdu. Bu süreç uzarsa şirket batışların artmasından endişe ediliyor. Bu dönemde otel sahiplerinin elini taşın altına koyması gerektiği ifade ediliyor.