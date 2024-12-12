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Kapadokya'da yılbaşı hareketlliği: Yüzde 90'ın üzerine çıkabilir

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyon ziyaretçiyi ağırlaya Kapadokya, yılbaşı tatili için de hem yerli hem de yabancı turistlerin tercihi oldu.

12 Aralık 2024 | 13:04
Kapadokya'da yılbaşı hareketlliği: Yüzde 90'ın üzerine çıkabilir

Peribacaları, kayadan oyma yer altı şehirleri, tarihi mekanları ve sıcak hava balon turu ile çeşitli turizm etkinliklerine sahip Kapadokya, yılbaşında yerli ve yabancı turistler için önemli rotalardan biri olarak öne çıkıyor. İşte turizmcilerin yılbaşı öncesi yorumları:

1 HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR Çeşitli eğlence programları için hazırlıkların sürdüğü bölgedeki tesislerde, yılbaşında yoğunluk yaşanması bekleniyor. Bölgede ışıklandırılıp süslenen tesisler rengarenk görüntü sunarken, otel ve restoranlarda da hazırlıklar son aşamaya geldi.

2 TALEP ÇOK ARTTI

TALEP ÇOK ARTTI Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, AA muhabirine, yeni yıla turist hareketliliğinin artış gösterdiği bir atmosferde gireceklerini söyledi. Haftalar öncesinden başlayan taleplerin son günlerde artığına dikkati çeken Sucu, şöyle konuştu:

3 "2023'TE ALTIN ÇAĞINI YAŞADI"

"2023'TE ALTIN ÇAĞINI YAŞADI" "Kapadokya turizmi 2023 yılında altın çağını yaşadı. Geçen yıl 4 milyon 800 bin ziyaretçi sayısını yakalamıştık. Bu yılın 11 aylık döneminde ise 4 milyon 200 bin ziyaretçiye ulaşmış bulunuyoruz. Aralık sonunda başlayacak kademeli yükseliş, ocak ayının ilk hafta sonuna kadar devam ediyor. 21 Aralık-3 Ocak arasındaki doluluk oranı yüzde 80 seviyelerine doğru gidiyor.

4 "DOLULUK YÜZDE 90'I AŞAR"

"DOLULUK YÜZDE 90'I AŞAR" "Son rezervasyonlarla yılbaşı doluluğu yüzde 90'ın üzerine çıkacaktır. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'nın aktiviteleri, butik otelleri ve yılbaşı eğlenceleriyle yerli ve yabancı misafirler için cazip bir merkez olacağına inanıyorum. Bölgemizdeki yıldızlı oteller, eğlence merkezleri ve restoranlarda da eğlenceler düzenlenecek. Ayrıca, sıcak hava balon turu başta olmak üzere etkinlikler de olacak."

5 "GÖREME'DEKİ OTELLER DOLDU"

"GÖREME'DEKİ OTELLER DOLDU" Turizmci Mustafa Durmuş ise yılbaşı öncesinde tesislerdeki hazırlıkların son aşamaya geldiğini, yurt içi ve dışından gelen taleplerin memnun edici olduğunu belirtti. Bölge turizmcilerinin 2024'ü yoğunluk içinde kapatacağına değinen Durmuş, "Yılbaşı Kapadokya'da her yıl yoğun geçer. Rezervasyonlar sürüyor. Yoğunluk bölge esnafını sevindirecek ölçüde. Göreme'deki oteller doldu, bölgeye yeni kazandırdığımız 5 yıldızlı otelimize de talep çok iyi" ifadelerini kullandı.

6 YERLİ TURİST DE BEKLENİYOR

YERLİ TURİST DE BEKLENİYOR Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez de yılbaşında bölgedeki tesislerde tam doluluk beklediklerini kaydetti. Bölgede 15 Aralık sonrası için ciddi rezervasyon akışı olduğunu dile getiren Ölmez, "24 Aralık sonrası Noel ile hafta boyunca tamamen doluluk olacaktır. Kış turizmi dolayısıyla sahildeki tesisler kapalı olacağı için iç pazarın da bölgeyi tercih etmesini bekliyoruz" dedi.
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