ARA
DOLAR
36,59
0,13%
DOLAR
EURO
39,97
0,90%
EURO
GRAM ALTIN
3424,48
0,89%
GRAM ALTIN
BIST 100
10460,87
0,37%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kruvaziyer yolcu sayısında rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kruvaziyer turizminde şubat ayında yolcu hareketliliği, geçen yıla göre yüzde 509,3 artışla 29 bin 826'ya yükseldi." ifadesini kullandı.

11 Mart 2025 | 11:39
Kruvaziyer yolcu sayısında rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şubat ayında kruvaziyer gemilerle Türkiye'ye gelen yolcu sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 509,3 artışla 29 bin 826'ya yükseldiğini belirterek, "Bu dönemde kruvaziyer turizmindeki en yüksek şubat ayı yolcu sayısına ulaştık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayı kruvaziyer yolcu istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu dönemde, limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 220 artış gösterdiğini bildiren Uraloğlu, Şubat 2025'te Kuşadası Limanı'na 7 kruvaziyer gemiyle 10 bin 656 yolcu, İstanbul limanlarına 4 kruvaziyer gemiyle 9 bin 743 yolcu, İzmir Alsancak Limanı'na 4 kruvaziyer gemiyle 8 bin 484 yolcu ve Port Akdeniz Antalya Limanı'na bir kruvaziyer gemiyle 943 yolcu geldiğini aktardı.

Uraloğlu, Ocak 2025'te de ay rekoru kırıldığını anımsatarak, "Kruvaziyer turizminde şubat ayında yolcu hareketliliğinin geçen yıla göre yüzde 509,3 artışla 29 bin 826'ya yükseldi. Bu dönemde kruvaziyer turizmindeki en yüksek şubat ayı yolcu sayısına ulaştık. İki ay üst üste rekor kırmak, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde güçlü bir destinasyon haline geldiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • ‘İstanbul limanları en fazla yolcu ve geminin uğrak yaptığı yer oldu’

Yılın ilk iki ayında, Türk limanlarına toplam 39 kruvaziyer gemi ve 62 bin 512 yolcu geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul limanları ocak-şubat döneminde 24 bin 257 yolcu ve 12 kruvaziyer gemi ile en fazla yolcu ve geminin uğrak yaptığı yer oldu. İstanbul limanlarını 8 gemi ve 16 bin 485 yolcuyla İzmir Alsancak Limanı, 8 gemi ve 11 bin 559 yolcuyla Kuşadası Limanı izledi."

Uraloğlu, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle kruvaziyer turizminde küresel ölçekte tercih edilen bir destinasyon haline geldiğine işaret ederek, kruvaziyer turizminde yakalanan ivmenin devam edeceğini vurguladı.

Galataport'un açılması ve Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından Türkiye'nin, kruvaziyer turizminin önemli uğrak yerlerinden biri haline geldiğine değinen Uraloğlu, "2024'te limanlarımıza bin 195 kruvaziyer gemiyle 1 milyon 889 bin 426 yolcu geldi. Bu, 2015'ten bu yana elde edilen en yüksek yolcu sayısıdır. 2025 yılında da yolcu sayısının 2 milyonun üzerine çıkarak yeni bir rekora imza atacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3424,48 0,89%
  • ALTIN ONS 2911,08 0,75%
  • BIST 100 10460,87 0,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,843 0,387%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4414 -0,17695%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,35 -3,3023%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,5887 0,1278%
  • EURO/DOLAR 1,0923 0,8159%
  • EURO/TURK LIRASI 39,9664 0,9018%
  • STERLIN/DOLAR 1,29325 0,42086%
Borsa Haberleri
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL