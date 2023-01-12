Mandarin Oriental Bodrum'a Azerbaycanlı ortak

Pasha Holding, Astaş Holding’e ait Mandarin Oriental Bodrum’un hisselerinin yüzde 50’sini devraldı.

Ortaklığa ilişkin açıklamada bulunan Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, “Mandarin Oriental, Bodrum’u dünya standartlarının üstünde çok büyük bir vizyon ve emek ile 9 yıl önce Türkiye turizmine kazandırdık. Bodrum’un dünya jet-set destinasyonları arasında yer almasına ciddi anlamda katkımız oldu. Markamızın güçlenmesi ve büyümesi, aynı derecede güçlü bir ortaklığa da vesile oldu. Pasha Holding, Türkiye’de yatırımları olan geniş perspektifli sağlam temellere dayalı bir grup. Markalarımıza yakışan bu önemli ortaklık ile doğacak sinerjinin çok daha başarılı ve örnek niteliğindeki işlere ve yeni işbirliklerine vesile olacağına inanıyorum. Ülkemize önemli döviz getirisi sağlayacak bu başarılı ortaklığın, başka yabancı yatırımcılara güzel bir örnek olacağının inancındayım. Bu ortaklık sürecine büyük katkıları olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yöneticilerine ve görev alan tüm arkdaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

Pasha Holding CEO’su Jalal Gasimov ise, "Türkiye’deki ilk yatırımımız bankacılık alanında oldu. 2015 yılından bu yana Pasha Yatırım Bankası ile finans sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bunun dışında, Türkiye’de bugüne kadar gayrimenkul ve turizm alanında da çeşitli yatırımlarımız oldu. Türkiye’nin grubumuzun uzun vadeli yatırım stratejilerinde önemli bir yeri var ve turizm alanında, diğer bir çok alanda olduğu gibi, önemli potansiyelleri barındırdığını düşünüyoruz. Bizim de ana yatırım odaklarımızdan olan bu sektörde, bugün çok önemli ve büyük bir anlaşmaya imza attık. Astaş Holding gibi sektörde çok değerli yatırımları başarıyla hayata geçirmiş olan ve bu sayede ülke turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlamakta olan bir grupla ortaklığa gitmekten mutluluk ve heyecan duyuyoruz." diye konuştu.

