Alanya’da kruvaziyer trafiği zirve yaptı

Antalya’nın turizm merkezlerinden Alanya, 2025’te kruvaziyer turizminde son yılların en yoğun dönemlerinden birini geçirdi. Alanya Limanı’na yıl içinde toplam 25 kruvaziyer gemisinin uğradığı, bu seferlerle kente yaklaşık 23 bin turistin geldiği bildirildi.
1 Turistlerin büyük bölümünü İngilizler oluşturdu
2025 sezonunda Alanya'ya gelen kruvaziyer yolcularının önemli bölümünü İngiliz turistlerin oluşturması dikkat çekti.
2 İngilizleri, ABD ve Rusya vatandaşları takip etti
18 bine yakın İngiliz turist Alanya'ya iniş yaparken, geri kalan turistlerin ise ABD ve Rusya vatandaşı olduğu öğrenildi.
3 "Alanya ekonomisine büyük katkı sağladı"
Alanya Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Müfit Kaptanoğlu, bu yıl gelen turistlerin Alanya ekonomisine ve esnafına büyük katkı sağladığının altını çizdi.
4 "2026'da da aynı sayıyı yakalayacağımızı umuyoruz"
Kaptanoğlu, "2025 yılında 25 sefer gemi ile 23 bin yolcu şehrimize ziyaret etmiştir. 23 bin turist Alanya limanı şehir merkezinde olduğu için yolcuların yüzde 90'ı şehir içinde ziyaret ederek Alanya esnafına büyük fayda getirmiştir.
Gemiler ile Alanya'ya gelen turistlerden 18 bini İngiliz vatandaşıydı. Bunu ABD ve Rusya vatandaşı takip etti. 2024'de 18 sefer varken 2025 yılında 25 sefere çıktı. Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmelerini göz önüne alırsak bu oldukça iyi bir rakamdır. 2026'da henüz kesinleşmeyen 13 seferimiz var. Hemen hemen aynı sayıyı yakalayacağımızı umuyoruz'."