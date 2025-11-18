Alanya’da kruvaziyer trafiği zirve yaptı

Kaptanoğlu, "2025 yılında 25 sefer gemi ile 23 bin yolcu şehrimize ziyaret etmiştir. 23 bin turist Alanya limanı şehir merkezinde olduğu için yolcuların yüzde 90'ı şehir içinde ziyaret ederek Alanya esnafına büyük fayda getirmiştir.

Gemiler ile Alanya'ya gelen turistlerden 18 bini İngiliz vatandaşıydı. Bunu ABD ve Rusya vatandaşı takip etti. 2024'de 18 sefer varken 2025 yılında 25 sefere çıktı. Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmelerini göz önüne alırsak bu oldukça iyi bir rakamdır. 2026'da henüz kesinleşmeyen 13 seferimiz var. Hemen hemen aynı sayıyı yakalayacağımızı umuyoruz'."