AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet, tüm yurt içi uçuşlarında geçerli yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya seferleri bulunan AJet, kış seyahati planlayanlar için indirimli bilet fırsatı sunuyor.

Yüzde 30 indirimli biletler, 18 Kasım saat 11.00 ile 20 Kasım saat 23.59 arasında yalnızca AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 2 Şubat ile 15 Mart 2026 arasında salı, çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirilecek tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

"Basic" biletlerinin yanı sıra "Flex" ve "Premium" bilet tiplerinde yüzde 30 ek indirim avantajı sağlanacak.

