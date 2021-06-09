Rusya turizm sektörü Türkiye kararını bekliyor. Türk Rus’un haberine göre Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitri Gorin, Türkiye’ye charter uçuşlarına başlama tarihinin koronavirüs operasyon merkezi tarafından bu hafta açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Habere göre ülkede her ne kadar Rusya’nın “teftiş heyetini” Türkiye’ye yolladığına dair bir açıklama yapılmasa da, vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle kısıtlamaları kaldırma kararının hafta sonuna kadar yapılabileceği beklentisi yükseldi.

Dmitri Gorin, Rus medyasına yaptığı son açıklamada, “Herkes Türkiye ile hava bağlantısının tam olarak yeniden başlamasını bekliyor. Rosturizm, Türkiye’deki epidemiyolojik durumun düzeldiğini açıkladı. Ancak, belirli bir tarih belirtilmedi. Charter seferlerine devam etme kararı ve ülkeye uçuş sayısı operasyon merkezi tarafından verilecek. Bu hafta Rus makamlarından gelecek haberleri takip edeceğiz” dedi.

Gorin, “Muhtemelen eylül ayında yüzde 60 oranında aşılanma düzeyine ulaşacağız. Ancak bundan sonra daha fazla uçuş hakkında konuşmak mümkün olacak ve vatandaşlarımız da Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere diğer ülkelere daha özgürce seyahat edebilecek ”dedi.

RUS TURİZM SEKTÖRÜ TÜRKİYE İLE UÇUŞLARIN BAŞLAMASINI BEKLİYOR

Rus tatil planlama servisi OneTwoTrip’in Halkla İlişkiler Direktörü Elena Şelehova Haziran ayı başında yaptığı açıklamada Türkiye’nin Rus turistlerin yurt dışında en çok talep gösterdikleri ülke olduğunu söylemişti.

Türkiye’ye yönelik kısıtlamaların turist akışında önemli etki yarattığını ifade eden Şelehova, “2021’in başından itibaren kısıtlamalara kadar Türkiye’de yapılan rezervasyonların payı, yurt dışında yapılan tüm rezervasyonların yüzde 25’iydi. Bundan sonra Ruslar genel olarak yurt dışına daha az uçmaya başladı. Nisan ayının ikinci yarısında yurt dışı rezervasyonların payı da yüzde 40 azaldı. Türkiye şu anda Rusya’da, aile tatili için ana ülke konumunda. Bu yılın haziran-ağustos döneminde uluslararası destinasyonlar için tüm uçak biletlerinin yüzde 19,4’ü Türkiye’ye yönelik. Açıkçası Ruslar, yakın gelecekte Türkiye ile hava ulaşımının yeniden başlamasını umuyorlar.” demişti.