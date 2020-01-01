Sağlık turizminde atağa hazırlanıyor
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ilk fazının (2003-2016) tamamlanmasının ardından ikinci faza (2017-2023) geçilmesi sektöre yön veren önemli bir gelişme.
Programın ilk fazında sağlık erişimi ve temel sağlık hizmetlerine odaklanılmışken, ikinci fazda verimlilik ve hizmetin kalitesi gibi konulara yoğunlaşılıyor.
Yaklaşık 400 bin kişinin istihdam edildiği sektörde, sağlık harcamaları her geçen yıl artıyor.
2017 yılında 140,6 milyar TL olan toplam sağlık harcaması 2019’u 188,5 milyar TL ile tamamlıyor. 2020 beklentisi ise 216,3 milyar TL.
2018’de 2 bin 30 TL olan kişi başı sağlık harcaması ise 2019’da yaklaşık 2 bin 280 TL oldu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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