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Sıcak hava balonlarında rekor: 1 milyona yakın kişi uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "933 bin yerli-yabancı yolcuyla tüm zamanların balon yolcu sayısı rekoru kırıldı. Balon yolcusu sayısı 2023 yılına göre yüzde 25 artış gösterdi" dedi.

04 Ocak 2025 | 15:40
Sıcak hava balonlarında rekor: 1 milyona yakın kişi uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl 933 bin yerli ve yabancı yolcuyla tüm zamanların balon yolcu sayısı rekorunun kırıldığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 2024 yılına ilişkin sıcak hava balon istatistiklerini paylaştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bünyesinde verilen güvenli uçuşa yönelik eğitimler sayesinde Türkiye'nin sıcak hava balonu turizminde trafik hacmi ve uçulan gün sayısı bakımından dünyada en üst sıralara çıktığını belirten Uraloğlu, geçen yılın sıcak hava balonu turizmi açısından oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

43 BİN BALON UÇUŞU

Uraloğlu, 2024'te yapılan uçuşlara ilişkin, "Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa Göbeklitepe, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere toplam 8 bölgede 43 bin balon uçuşu gerçekleştirildi. Bu uçuşlarda 933 bin yerli-yabancı yolcuyla tüm zamanların balon yolcu sayısı rekoru kırıldı. Balon yolcusu sayısı 2023 yılına göre yüzde 25 artış gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

YÜZDE 80'DEN FAZLASI KAPADOKYA'DAN

Türkiye'de SHGM tarafından yetkilendirilen 71 sıcak hava balon işletmesi bulunduğu bilgisini veren Uraloğlu, 6 onaylı kurum aracılığıyla sektöre yönelik eğitimler sunulduğunu aktardı.

Uraloğlu, yapılan uçuşların yüzde 80'den fazlasının Kapadokya bölgesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yükselen turizm yıldızı sıcak hava balonu işletmeciliği her yıl büyümeye devam ediyor. Bakanlık olarak da bu alanda her türlü desteği verdik. 2011 yılından bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirilen 290 bin uçuşta 5 milyon 617 bin yerli ve yabancı balon yolcusu Türkiye'nin eşsiz doğasını izleme fırsatı buldu." AA

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