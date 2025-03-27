Tatil uzadı, rezervasyon değişiklikleri rekor kırdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatilinde Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu çalışanları için ilan edilen 2-3-4 Nisan idari izinleri, tatilcilerin seyahat planlarında değişikliğe neden oldu.

Tatilciler, 28 Mart-1 Nisan tarihlerindeki seyahat planlarını, bu değişikliğin ardından uzatmak amacıyla Biletbayisi.com platformuna başvurdu. Biletbayisi.com üzerinden önceden satın alınmış uçak ve otobüs biletleri ile araç kiralama rezervasyonları, açıklanan ek idari izinlerin ardından büyük oranda ileri tarihlere kaydırıldı. Platform üzerinden yapılan değişiklik işlemleri, günlük ortalamanın çok üzerinde gerçekleşerek rekor seviyelere ulaştı.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI TALEPLERDE ARTIŞ YAŞANDI

9 güne çıkan tatil süresinin ardından iznini evde geçirmek yerine seyahat etmeyi tercih eden vatandaşların yurt içi ve yurt dışı destinasyonlara yönelik taleplerinde, ciddi artış gözlendi.

Bayram tatili sürecinde yaşanan bu yüksek talep, uçak ve otobüs bileti satışları ile araç kiralama sektöründe hizmet veren firmaların iş programında hareketliliğe yol açtı. Vatandaşların seyahat planlarını değiştirme konusundaki taleplerini hızlı bir şekilde karşılayan Biletbayisi.com, kullanıcılarına kolay ve esnek çözümler sundu.

Bu dönemde, özellikle Avrupa'nın popüler şehirleri, Balkan ülkeleri ve uzak doğu destinasyonlarına yönelik uçak bileti satışları, belirgin şekilde yükseldi. Yurt içinde ise Ege ve Akdeniz bölgelerindeki tatil beldelerine yönelik talep artışı yaşandı.

Uçak biletlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon gibi büyükşehirlerin yanı sıra turistik rotalar öne çıktı. Otobüs biletlerinde ise İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki popüler tatil noktalarına yoğun ilgi gösterildi. Araç kiralamada da daha esnek ve konforlu seyahat tercih edenlerin talepleri yoğunlaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biletbayisi.com Mali İşler Müdürü (CFO) Ömer Kodet, vatandaşların tatillerini planlama konusundaki hassasiyetlerini bildiklerini, Ramazan Bayramı'nda idari izin ilan edilmesinin, seyahat planlarında önemli değişiklik taleplerine neden olduğunu aktardı.

Kodet, "Özellikle dönüş tarihlerinin ileri alınmasıyla, ekibimiz olağanüstü bir yoğunluk yaşadı. Yolcularımızın taleplerini hızlı ve etkin şekilde karşılayarak, sorunsuz bir tatil deneyimi sunmak için gerekli tüm önlemleri aldık ve süreci başarıyla yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.