Listede ilk 25’e giren diğer oteller ise şöyle:

11. Ikos Dassia, Yunanistan

12. Pimalai Resort and Spa, Tayland

13. Lotte Hotel Hanoi, Vietnam

14. Como Cocoa Island, Maldivler

15. La Maison Favart, Fransa

16. Sukhumvit Park, Bangkok – Marriott Executive Apartments, Tayland

17. Quinta Jardins do Lago, Portekiz

18. La Maison Arabe, Fas

19. The Royal Purnama, Endonezya