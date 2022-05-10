Tripadvisor’ın her yıl düzenlediği Travellers’ Choice Ödülleri’ne göre 2022’nin en iyi otelleri belli oldu. Ödüller, 2021 yılı boyunca Tripadvisor’da yayınlanan gezgin yorumlarına ve puanlarına dayanıyor. Listenin zirvesinde Kosta Rika’daki Tulemar Bungalows & Villas yer alıyor. Otel 2021’de 9. sıradaydı.
TÜRKİYE’DEN 2 OTEL İLK 10’A GİRDİ
CNN’nin haberinde “Bu yılın en iyi 10 oteli dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda ve Türkiye iki noktayı yakalayan tek ülke” yorumu yapıldı.İşte Tripdavisor’a göre 2022’nin en iyi 10 oteli:
1. Tulemar Bungalows & Villas: Manuel Antonio, Kosta Rika
Hotel Colline de France: Gramado, Brezilya
4. Romance İstanbul Oteli: İstanbul, Türkiye
5. OMNIA: Zermatt, İsviçre
6. Kayakapı Premium Caves: Kapadokya; Ürgüp, Türkiye
7. Six Senses Laamu: Olhuveli Adası, Maldivler
8. Hamanasi Macera ve Dalış Tesisi: Hopkins, Belize
9. Padma Resort Ubud: Payangan, Endonezya
10. BLESS Hotel Madrid: Madrid, İspanya
Listede ilk 25’e giren diğer oteller ise şöyle:
11. Ikos Dassia, Yunanistan
12. Pimalai Resort and Spa, Tayland
13. Lotte Hotel Hanoi, Vietnam
14. Como Cocoa Island, Maldivler
15. La Maison Favart, Fransa
16. Sukhumvit Park, Bangkok – Marriott Executive Apartments, Tayland
17. Quinta Jardins do Lago, Portekiz
18. La Maison Arabe, Fas
19. The Royal Purnama, Endonezya
20. Jaya House River Park, Kamboçya
21. The Hazelton Hotel, Kanada
22. Round Hill Hotel and Villas, Karayipler
23. Saraye Ameriha Boutique Hotel, İran
24. Bucuti & Tara Beach Resort Aruba, Karayipler
25. The Oberoi Beach Resort Sahl Hasheesh, Mısır
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