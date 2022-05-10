TÜRKİYE’DEN 2 OTEL İLK 10’A GİRDİ

CNN’nin haberinde “Bu yılın en iyi 10 oteli dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda ve Türkiye iki noktayı yakalayan tek ülke” yorumu yapıldı.İşte Tripdavisor’a göre 2022’nin en iyi 10 oteli: