Turizmde yüksek sezonun sona erdiği şu günlerde İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızılisteden çıkarması, kış sezonu ile 2022 için turizmcileri umutlandırdı.

İngiltere pazarının yeniden açılmasıyla Ege ve Akdeniz’de ‘sarı yaz’ olarak adlandırılan geç sezonda hareketlilik yaşanacak.

Ekim, kasım, aralık döneminde 200 bin İngiliz turistin Türkiye’ye gelmesi beklenirken asıl hareketin 2022 sezonunda görülmesi bekleniyor. İngiltere pazarından gelecek yıl için şimdiden rezervasyon akışı başlamış durumda.

Pound karşısında değer kaybeden TL İngilizler için Türkiye’yi rakiplerine göre cazip kılarken, içinde bulunduğumuz dönemde golf tesislerinde de hareketlenme bekleniyor.

Bu yıl 25 milyon turist ve 20 milyar dolar turizm geliri hedefleyen Türkiye, bu hedefleri tutturamasa da 16 milyon turist ile 11,6 milyar dolar turizm geliri elde edilen geçtiğimiz yıla göre daha iyi bir sezon geçirdi.

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