‘Yüzen oteller’ rotayı ‘güvenli liman’ Türkiye'ye çevirdi

Son yıllarda dünya turizm endüstrisi içerisinde gelişim gösteren kruvaziyer turizmi, Türkiye'deki liman ve sahil kentleri ile tatil merkezlerinin ekonomisine canlılık katıyor. Türkiye'ye "yüzen otellerle" gelen yolcu sayısı 4 yıldır artış gösteriyor.

1 YILA REKORLA BAŞLADI Kruvaziyer sektörü ocak ve şubat aylarında rekor seviyeyle yeni yıla mutlu başladı. Türkiye'de Ocak 2024'te 19 bin 986 olan yolcu sayısı bu yılın aynı ayında 32 bin 686'ya, geçen yılın şubat ayındaki 4 bin 895 yolcu sayısı ise bu yılın aynı döneminde 29 bin 826'ya yükseldi.

2 YOLCU SAYISI 5 KAT ARTTI Özellikle şubattaki yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat artması dikkati çekti. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, kruvaziyer turizminin liman kentleri için önemli gelir kapısı olduğunu söyledi.

3 EGE'DEKİ SARSINTILAR ETKİLEDİ Son dönemde yolcu sayısında ciddi artış yaşandığını vurgulayan Özkardeş, "Bu artışların sebebini araştırdığımızda muhtelif savaş bölgelerinde daha önce yaptıkları anlaşmalarla ilgili olarak gidemedikleri için turistlerin bölgemize geldiğini düşünüyoruz. İzmir, en fazla artış görülen limanlardan. Bu artışta Ege Denizi'ndeki sarsıntıların da etkisi var." dedi.

4 ‘FIRSATÇILIK DEĞİL FIRSAT OLMALI’ Özkardeş, şunları kaydetti: "Bu artış bizim için fırsatçılık değil ama fırsat olmalı. Bu fırsat şehrimizin medeni görüntüsü, insanıyla, imkanlarıyla değerlendirilecek. Bunun için limanımızın imkanlarının geliştirilmesi önemli. Gelenler memnun kaldıkça, şirketler ticari getiri sağladıkça bunun daha sürdürülebilir ve sürekli olacağını göreceğiz."

5 KRUVAZİYERİN LİDERİ KUŞADASI Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar ise Türkiye'de en fazla kruvaziyer yolcusunu Kuşadası'nın ağırladığından bahsetti. İlbahar, geçen yıl kruvaziyer turizmi açısından iyi sezon geçirdiklerini aktardı.

6 ‘İLÇE ESNAFI MEMNUN’ Gülbahar, şöyle devam etti: "İlçe esnafı bu yıl yaşanan hareketlilikten gayet memnundu. Bu yılda büyük artış var. Geçen sene 500 seviyesindeki gemi sayısı bu yıl 600 civarında oldu. Şubat ayı iyi geçmişti, mart ayı da iyi geçiyor. Kuşadası canlandı ve gemilerin gelmesiyle esnafın tamamı dükkanlarını açıyor." diye konuştu.

7 ‘KALICI OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’ İlbahar, artışın yıl boyunca sürmesini istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti: "Yolcuların Kuşadası'na ciddi katkısı var. Orta Doğu'da birkaç liman var. Turistler, savaş nedeniyle oralara gitmeyerek Türkiye'yi tercih etti. Santorini Adası'ndaki sarsıntılar da artışa neden oldu. İnşallah ülkemizde gelen turistleri güzel ağırlayıp kalıcı olması için çalışacağız."