10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Eylül 17, 2019 0 Yorum 68 Okunma
10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Teknopark İstanbul, havacılık, uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarındaki şirketlere ev sahipliği yapıyor.

Yeni yatırımlarla teknoparkta yaklaşık 400 şirketin 10 bin kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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