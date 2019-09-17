10 bin kişiye istihdam sağlayacak
Teknopark İstanbul, havacılık, uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarındaki şirketlere ev sahipliği yapıyor.
Yeni yatırımlarla teknoparkta yaklaşık 400 şirketin 10 bin kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Filo kiralamada büyüme başlıyor
Sonraki haber Online süpermarkete 10 milyon $ yatıracak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?